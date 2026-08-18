2029학년도 '개편 수능' 2028년 11월16일 시행…국어·수학·탐구 선택과목 없다

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 2029학년도 수능을 2028년 11월 16일 시행한다고 18일 밝혔다.
- 2029학년도 수능은 선택과목을 없앤 개편 체제를 그대로 적용했다.
- 성적은 2028년 12월 8일 통지되며 부정행위 제재도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
통합사회·통합과학 모두 응시…2028 수능 체제 유지
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 현재 고등학교 1학년 학생들이 치르는 2029학년도 대학수학능력시험을 2028년 11월 16일 시행한다고 18일 밝혔다.
수능 성적은 같은 해 12월 8일 통지된다.
2029학년도 수능에는 2028학년도부터 도입되는 개편 수능 체제가 그대로 적용된다. 국어와 수학 사회·과학탐구 직업탐구에서 기존 선택과목이 사라지고 수험생들이 같은 기준과 내용으로 시험을 치른다.
제2외국어·한문 영역에서는 독일어 프랑스어 스페인어 중국어 일본어 러시아어 아랍어 베트남어 한문 등 9개 과목 가운데 하나를 골라 응시할 수 있다.
시험 영역은 국어 수학 영어 한국사 탐구 제2외국어·한문으로 구성된다. 한국사는 모든 수험생이 반드시 응시해야 하며 나머지 영역은 일부 또는 전부를 선택할 수 있다. 다만 사회·과학탐구를 선택한 수험생은 통합사회와 통합과학 두 과목에 모두 응시해야 한다. 두 과목의 점수는 각각 산출된다.
국어는 45문항을 80분 동안 치른다. 화법과 언어 독서와 작문 문학을 출제과목으로 한다. 수학은 대수 미적분Ⅰ 확률과 통계를 범위로 30문항이 출제되며 시험시간은 100분이다. 전체 문항 가운데 30%는 단답형으로 출제된다.
영어는 듣기 17문항을 포함해 45문항이며 시험시간은 70분이다. 사회와 과학은 각각 25문항씩 40분 동안 치른다.
성적표에는 한국사 영어 제2외국어·한문은 절대평가에 따른 등급만 표시된다. 나머지 영역과 과목에는 표준점수와 백분위 등급이 제공된다.
부정행위가 확인되면 해당 연도 수능 성적이 무효 처리되고 원칙적으로 다음 연도 수능 응시자격도 정지된다. 시험 종료 뒤 답안을 계속 작성하는 행위 등 교육부 장관이 정한 경미한 부정행위는 해당 시험만 무효로 하고 이듬해 응시는 허용한다.
한국교육과정평가원은 출제 원칙과 세부 시행 방식 등을 담은 2029학년도 수능 시행 기본계획을 2028년 3월 공고할 예정이다.
jane94@newspim.com