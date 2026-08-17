경기도, 화성 매향리평화기념관 등 7곳 '웰니스 관광지' 신규 지정

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기관광공사가 17일 웰니스 관광지 7곳을 신규 인증했다.
- 화성 매향리평화기념관 등 선정지로 도내 웰니스 관광지는 22곳이 됐다.
- 도는 맞춤형 지원으로 체류형 관광과 지역경제 활성화를 추진했다.
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박래혁 국장 "체류형 관광 모델 구축해 지역경제 활성화 도모"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 화성 매향리평화기념관 등 7곳을 '2026년 경기도 웰니스 관광지'로 신규 인증했다고 17일 밝혔다.
이에 따라 도내 웰니스 관광지는 지난해 인증을 받은 15곳을 포함해 총 22곳으로 늘어났다.
도와 공사는 지난 13일 '경기도 웰니스 관광 자문위원회'를 열고 10개 시군 후보지 14곳을 심의한 결과 ▲화성 매향리평화기념관▲용인 법륜사▲하남 아쿠아필드▲양주 가나아트파크▲여주 목아박물관▲여주 황학산수목원▲양평 헬스투어센터 등 7곳을 최종 선정했다.
'웰니스 관광'은 여행을 통해 몸과 마음의 건강을 회복하고 치유를 도모하는 고부가가치 관광산업으로 올해 4월부터 '치유관광산업법'이 시행되는 등 주목받고 있다.
신규 인증된 화성 매향리평화기념관은 과거 미군 사격장 소음의 상처를 평화와 회복의 소리 산책 프로그램으로 재해석해 높은 평가를 받았다. 용인 법륜사는 제철 사찰음식 체험과 템플스테이를 통한 명상 프로그램으로 우수성을 인정받았다.
경기도는 신규 인증된 관광지를 대상으로 전문가 맞춤형 컨설팅, 역량 강화 교육, 국내외 마케팅 등을 다각도로 지원할 예정이다. 이를 통해 각 지자체 특색에 맞는 콘텐츠를 육성하고 '대한민국 우수 웰니스 관광지' 진입 기틀을 다진다.
도는 지난해 15곳에 이어 올해 7곳을 추가 지정함에 따라 관광객의 체류 시간을 늘리고 주변 상권 활성화로 이어지는 지속 가능한 관광 모델을 다져나갈 방침이다.
박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "새롭게 인증된 관광지들이 경기도 웰니스 관광의 매력을 한층 풍성하게 만들 것"이라며 "관광객들이 경기도에 머물며 휴식과 치유를 경험할 수 있도록 특화 콘텐츠를 지속 강화하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com