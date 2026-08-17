[MLB] 4번 타자 이정후, 2경기 연속 안타…송성문은 교체 출전

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 17일 콜로라도전서 2경기 연속 안타를 쳤다
- 이정후는 5타수 1안타로 시즌 타율 0.292가 됐다
- 샌프란시스코는 난타전 끝에 7-13으로 완패했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2경기 연속 안타 행진을 이어갔다.
이정후는 17일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했다. 전날에 이어 이틀 연속 4번 타자로 나선 이정후의 시즌 타율은 0.293에서 0.292(435타수 127안타)로 소폭 떨어졌다.
타석에서의 침묵은 경기 막판 깨졌다. 1회말 1사 1루 첫 타석에서 3루수 뜬공으로 물러난 이정후는 3회말 선두 타자로 나서 잘 맞은 타구를 보냈으나 상대 우익수 잭 빈의 호수비에 막혔다. 5회말 무사 1루에서는 좌익수 뜬공, 6회말 2사 1루에서는 우익수 뜬공으로 돌아섰다.
마지막 타석에서 마침내 안타가 터졌다. 팀이 7-13으로 뒤진 9회말 1사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 이정후는 상대 다섯 번째 투수 잭 아그노스의 4구째 시속 150km 낮은 싱커를 공략해 우전 안타를 만들어냈다. 다만 후속 타자의 침묵으로 홈을 밟지 못했다.
이날 경기는 도합 20안타 20득점이 터진 난타전이었다. 샌프란시스코는 1회말 라파엘 데버스의 2루타와 브라이드 엘드리지의 적시타로 선취점을 올렸다. 2회초 콜로라도가 아다엘 아마도르의 스리런 홈런으로 역전하자, 샌프란시스코는 2회말 데버스의 3점포로 재역전했다. 5회까지 7-6 리드를 잡았으나 마운드가 무너졌다.
6회초 폭투와 만루 사구, 내야 안타를 엮어 4점을 내준 샌프란시스코는 7회초 브렛 설리반에게 스리런 홈런까지 얻어맞고 무너졌다. 결국 샌프란시스코는 7-13으로 완패했다. 51승 73패(승률 0.411)를 기록한 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했으나 최하위 콜로라도에 1경기 차 추격을 허용했다.
샌디에이고 파드리스 송성문은 이날 클리블랜드 가디언스전에서 8회말 3루수로 교체 출전했으나 타석에 서지 못했다. 팀은 5-0으로 승리했다. 애틀랜타 브레이브스 김하성은 애리조나 다이아몬드백스전에서 결장했고 팀은 5-3으로 이겼다.
psoq1337@newspim.com