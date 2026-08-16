[MLB] SF 이정후, 콜로라도전 2안타 1득점...밀워키 배지환은 방출 대기

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코에서 활약하는 이정후가 3경기 연속 무안타 침묵을 깨고 멀티히트(한 경기 2안타 이상)로 팀 승리에 힘을 보탰다.

이정후는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 콜로라도와의 홈경기에서 우익수, 4번타자로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1득점을 기록했다.

[서울=뉴스핌] MLB 샌프란시스코의 외야수 이정후. [사진=로이터]

이정후가 안타를 친 것은 지난 11일 휴스턴전 이후 4경기 만이다. 시즌 타율은 0.290에서 0.293(430타수 126안타)으로 올랐다.

출발은 볼넷이었다. 이정후는 1회말 2사 1루에서 콜로라도 선발 마이클 로렌젠과 풀카운트 승부 끝에 8구째 바깥쪽 공을 골라 1루로 걸어 나갔다. 후속타 불발로 득점에는 실패했다.

안타는 4회에 몰아쳤다. 1-1로 맞선 4회말 선두타자로 나선 이정후는 로렌젠의 바깥쪽 체인지업을 공략해 중전 안타를 만들었다. 이후 오슬레비스 바사베의 내야 안타와 드류 캐버노의 볼넷으로 3루까지 진루했고, 터너 힐의 희생플라이 때 홈을 밟았다.

샌프란시스코 타선이 한 바퀴 돈 뒤 이정후에게 다시 기회가 왔다. 4회말 2사 1루에서 바뀐 왼손 투수 파커 무신스키를 상대로 좌전 안타를 때려 멀티히트를 완성했다.

이정후는 6회말 2사 1루에서 중견수 뜬공으로 물러났고, 이후 더는 타석이 돌아오지 않았다.

샌프란시스코는 4회에만 6점을 뽑아 콜로라도를 7-1로 꺾었다. 2연패에서 벗어난 샌프란시스코는 51승 72패로 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다.

[서울=뉴스핌] MLB 밀워키 소속의 배지환이 방출 대기(DFA) 명단에 올랐다. [사진=로이터]

애틀랜타 브레이브스의 김하성은 애리조나 다이아몬드백스전에서 대타로 나서 타점을 올렸다. 김하성은 팀이 2-10으로 뒤진 9회말 1사 3루에서 대타로 출전해 3루 땅볼을 쳤고, 이때 3루 주자 맷 올슨이 홈을 밟았다. 시즌 4번째 타점이다.

김하성은 1타수 무안타 1타점을 기록했고, 시즌 타율은 0.067에서 0.066(76타수 5안타)으로 떨어졌다. 애틀랜타는 3-10으로 졌다.

샌디에이고 파드리스의 송성문은 클리블랜드 가디언스와 원정 경기에 결장했다. 샌디에이고는 1-6으로 패하며 7연승에 실패했다.

샌디에이고는 이날 클리블랜드 마운드를 상대로 단 1안타에 그쳤다. KBO리그 NC 다이노스에서 뛰었던 카일 하트는 샌디에이고의 두 번째 투수로 등판해 1이닝 1실점으로 패전 투수가 됐다.

밀워키 브루어스의 배지환은 새 팀에 합류한 지 6일 만에 방출 대기(DFA·Designated for Assignment) 명단에 올랐다.

밀워키는 이날 배지환을 DFA 조처하고 애슬레틱스와 현금 트레이드로 영입한 유틸리티 선수 조나단 오르넬라스를 로스터에 등록했다.

배지환은 지난 10일 밀워키에 입단해 곧바로 빅리그 로스터에 포함됐지만, 4경기에서 2타수 1안타 1득점 1도루를 기록한 뒤 다시 거취가 불투명해졌다.

배지환은 영입 의사를 밝히는 팀이 있으면 이적할 수 있다. 원하는 팀이 나타나지 않으면 마이너리그로 이관되거나 자유계약선수(FA)가 된다.

football1229@newspim.com