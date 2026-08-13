[MLB] 호수비에 막힌 이정후, 이틀 연속 무안타 타율 0.293

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 13일 휴스턴전에서 5타수 무안타에 그쳤다.
- 잘 맞은 타구가 호수비에 막히며 2경기 연속 침묵했다.
- 샌프란시스코는 실책 탓에 1-2로 역전패했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 잘 맞은 타구들이 호수비에 가로막히는 불운 속에 2경기 연속 무안타로 침묵했다.
이정후는 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 우익수 겸 1번 타자로 선발 출전했으나 5타수 무안타에 그쳤다. 전날 4타수 무안타에 이어 2경기 연속 안타를 생산하지 못하면서 시즌 타율은 종전 0.300에서 0.293로 하락했다.
운이 따르지 않은 하루였다. 첫 타석 3루수 땅볼로 물러난 이정후는 2회말 무사 1, 2루 기회에서 이마이 타츠야를 상대했다. 밀어친 잘 맞은 타구가 간발의 차로 파울 라인을 벗어났다. 안쪽에 떨어졌다면 선제 적시타가 될 수 있었으나 결국 유격수 뜬공으로 물러섰다.
가장 아쉬운 순간은 4회말 세 번째 타석이었다. 이정후는 이마이의 시속 95.6마일(약 153.8km) 포심 패스트볼을 공략해 시속 96.3마일(약 155km)짜리 매서운 타구를 좌중간으로 날려 보냈다. 하지만 휴스턴 중견수 달튼 바쇼의 슈퍼 캐치에 안타를 빼앗겼다.
6회말 2사 2루 득점권 기회에서는 좌완 스티븐 오커트에게 3루수 땅볼로 물러났다. 팀이 1-2로 뒤진 9회말 2사 주자 없는 마지막 타석에서는 마무리 조시 헤이더의 시속 95마일(약 152.9km) 패스트볼을 때려 시속 153km에 달하는 강한 타구를 만들어냈다. 하지만 공은 2루수 정면으로 향했다.
샌프란시스코는 수비 실책에 발목을 잡히며 1-2로 역전패했다. 1회말 빅터 베리코토의 1점 적시타로 기선을 제압했으나 추가점을 내지 못했다. 7회초 유격수 윌리 아다메스의 어설픈 토스에 이어 베리코토의 포구 실책이 겹치며 동점을 허용했다. 이어 8회초 희생플라이로 결승점을 내주며 3연전을 1승 2패로 마감했다.
psoq1337@newspim.com