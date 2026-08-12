[MLB] 이정후, 4타수 무안타 침묵…다시 타율 3할 붕괴

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 12일 휴스턴전에서 4타수 무안타로 침묵했다.
- 이정후는 땅볼과 삼진으로 물러나며 타율 0.297로 떨어졌다.
- 샌프란시스코는 4-1로 이겨 3연패에서 벗어났다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전날 홈런포를 터뜨렸던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 하루 만에 차갑게 식었다.
이정후는 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 우익수 겸 1번 타자로 선발 출전해 4타수 무안타로 침묵했다.
전날 멀티히트 활약의 기세는 이어지지 못했다. 1회말 선두 타자로 나서 휴스턴 우완 선발 헌터 브라운을 상대한 이정후는 유격수 땅볼로 물러났다. 3회말 두 번째 타석에서는 잘 맞은 타구가 중견수 정면으로 향했다.
팀이 2-1로 앞선 4회말 2사 1, 2루 찬스에 들어선 이정후는 이번에도 유격수 땅볼에 그쳤다. 이어 6회말 2사 3루 기회에서는 헛스윙 삼진으로 돌아서며 아쉬움을 삼켰다. 안타를 추가하지 못한 이정후의 시즌 타율은 종전 3할에서 0.297(418타수 124안타)로 떨어졌다.
리드오프의 침묵 속에서도 샌프란시스코는 하위 타선의 힘으로 승리를 챙겼다. 0-1로 뒤진 2회말 드류 길버트의 적시타로 균형을 맞춘 뒤, 4회말 드류 카바노의 1타점 적시타로 뒤집었다. 5회말에는 브라이스 엘드리지의 솔로 홈런이 터졌고 6회말 1점을 더 보태며 4-1 완성승을 거두고 3연패에서 벗어났다.
psoq1337@newspim.com