U-17 여자배구, 세계선수권 6위로 마쳐...손서연, 대회 득점 2위 올라

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자배구가 17일 세계선수권 6위로 마감했다
- 5위 결정전서 이탈리아에 세트 1-3으로 패했다
- 손서연이 20점으로 분전했으나 순위 상승은 못했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이승여 감독이 이끄는 한국 17세 이하(U-17) 여자 배구 대표팀이 세계선수권대회를 최종 6위로 마무리했다.
한국은 17일(한국시간) 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 세계선수권대회 5위 결정전에서 이탈리아에 세트 스코어 1-3(20-25, 26-24, 20-25, 14-25)으로 패했다. 조별리그에서 이탈리아를 3-1로 제압했던 한국은 8일 만의 리턴 매치에서 아쉬운 패배를 안았다.
한국은 1세트 초반 0-7까지 밀리며 주도권을 내주며 20-25로 첫 세트를 내줬다. 2세트 역시 점수 차가 벌어지며 끌려갔으나 막판 저력을 발휘했다. 22-24 위기에서 장수인(경남여고)의 득점과 이서인(선명여고)의 서브 에이스로 동점을 만들었고 연달아 득점과 블로킹을 성공시켜 26-24로 승부를 원점으로 돌렸다.
3세트 16-15로 앞선 상황에서 상대 연속 공격을 막지 못해 역전을 허용했다. 분위기를 내준 한국은 4세트를 14-25로 크게 패하며 경기를 마쳤다.
주장 손서연(선명여고)이 블로킹 3개 포함 20점을 올리며 분전했다. 장수인이 12점, 이다연(중앙여고)이 8점으로 힘을 보탰다. '리틀 김연경'으로 불리는 손서연은 이번 대회 9경기에서 총 179점(경기당 19.89점), 공격 성공률 41.24%를 기록하며 대회 득점 부문 공동 2위에 올랐다.
2025 U-16 아시아선수권 우승 자격으로 출전한 한국은 조별리그 5전 전승과 16강 필리핀전 승리로 기세를 올렸다. 8강에서 튀르키예에 패해 준결승 진출이 무산됐고 순위 결정전에서 태국을 꺾은 뒤 이탈리아에 패해 6위로 처음 출전한 세계선수권 일정을 마쳤다.
psoq1337@newspim.com