'손서연 23점' U-17 여자배구, 도미니카공화국 꺾고 4연승 질주

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자배구팀이 11일 도미니카공화국을 3-1로 꺾었다
- 한국은 세계선수권 조별리그 4전 전승으로 16강 진출을 확정했다
- 손서연이 23점으로 맹활약하며 승리를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 여자 배구대표팀이 세계선수권대회 4연승을 달리며 16강 진출을 조기에 확정했다.
이승여 감독이 이끄는 한국 대표팀은 11일(한국시간) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 4차전에서 도미니카공화국을 세트 스코어 3-1(25-18 21-25 25-19 25-17)로 제압했다.
개막 후 푸에르토리코, 대만, 강호 이탈리아를 연파한 한국은 도미니카공화국마저 꺾고 4전 전승(승점 12)으로 D조 선두를 굳건히 지켰다. 12일 열리는 알제리와의 조별리그 최종전 결과에 상관없이 최소 조 4위를 확보하며 16강 티켓을 손에 넣었다.
'리틀 김연경' 손서연(선명여고)이 해결사로 나섰다. 손서연은 공격 20점, 블로킹 1점, 서브 2점을 합해 양 팀 통틀어 최다인 23점을 터뜨리며 공격을 이끌었다. 장수인(경남여고)이 14점, 어민서(한봄고)가 12점을 보탰고 미들 블로커 이다연(중앙여고)은 블로킹과 서브로만 각각 4점씩을 올리며 10점으로 승리를 도왔다. 최민주(8점)도 중앙에서 제 역할을 다했다.
1세트를 기선 제압한 한국은 2세트 초반 호흡이 흔들리며 내리 3점을 내줬다. 이승여 감독이 작전시간으로 분위기를 반전시키려 했으나 승부는 세트 스코어 1-1 동점이 됐다.
승부처는 3세트였다. 13-13 팽팽한 접전 상황에서 한국의 집중력이 빛났다. 연속 4득점으로 윤곽을 잡은 한국은 상대 서브 범실을 더해 25-19로 세트를 가져왔다. 기세를 탄 한국은 4세트 들어 단 한 차례의 리드도 허용하지 않았다. 19-14에서 다시 연속 4득점으로 23-14까지 달아났고 상대의 마지막 서브 범실로 경기를 마무리 지었다.
4연승의 원동력은 탄탄한 기본기와 적은 범실이었다. 세터 이서인의 영리한 경기 운영과 리베로 여원의 안정적인 리시브가 상승세를 뒷받침했다.
한국은 12일 오전 3시 알제리와 조별리그 최종전을 치른다. 조 1위로 16강에 오를 경우 B조 4위와, 2위로 진출할 경우 B조 3위와 오는 13일 8강 진출권을 놓고 격돌한다.
psoq1337@newspim.com