엘리스그룹, 공모가 9만500원 확정

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기관 2367곳 참여…경쟁률 388.8대 1

공모금액 2011억원, 이달 7일부터 8일까지 일반청약

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 인프라·클라우드와 산업별 인공지능 전환(AX) 솔루션을 제공하는 엘리스그룹이 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 희망 밴드 상단인 9만500원으로 확정했다.

엘리스그룹은 지난 9월 23일부터 10월 1일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가를 9만500원으로 결정했다고 6일 밝혔다.

수요예측에는 총 2367개 기관이 참여해 6억4799만8700주를 신청했다. 경쟁률은 388.8대 1을 기록했다. 가격을 제시하지 않은 물량을 포함해 전체 참여 물량의 99.7%가 희망 공모가 밴드 상단인 9만500원 이상을 제시했다.

엘리스그룹 로고. [사진=엘리스그룹]

확정 공모가를 기준으로 공모금액은 약 2011억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 약 1조54억원이다.

2015년 설립된 엘리스그룹은 자체 개발한 AI 클라우드 기술을 기반으로 AI 클라우드 인프라와 AI 클라우드, AX 솔루션을 제공하고 있다. 모듈형 AI 데이터센터인 'AI PMDC' 구축 전 공정을 수직계열화하고 AI 클라우드 최적화 소프트웨어 'ECI'를 자체 개발했다.

엘리스그룹은 상장으로 확보한 공모자금을 수도권과 권역별 지역 거점의 AI 인프라 확충과 차세대 그래픽처리장치(GPU) 전용 인프라 구축에 사용할 예정이다. 미국·싱가포르·일본 법인을 중심으로 AI PMDC 수출과 AX 솔루션의 해외 진출도 추진할 계획이다.

김재원 엘리스그룹 대표이사는 "엘리스그룹의 비즈니스 모델과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가해 주신 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후에도 글로벌 AI 인프라 수요에 체계적으로 대응하기 위해 AI 풀스택 역량을 고도화해 견조한 성장을 이어가겠다"고 말했다.

엘리스그룹은 오는 7~8일 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 이달 중 코스닥시장에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동 주관사는 삼성증권이다.

dconnect@newspim.com