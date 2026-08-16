'손서연 19점' 한국 U-17 여자배구, 태국 완파…세계선수권 5위 결정전 진출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 여자 배구대표팀이 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 5위 결정전에 올랐다.

이승여 감독이 이끄는 한국은 16일(한국시간) 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린 U-17 세계선수권대회 태국과 5~8위 순위 결정전에서 세트 점수 3-0(25-19 25-15 25-11)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 한국 선수들이 15일(한국시간) FIVB U-17 여자 세계선수권대회 튀르키예와의 준준결승에서 득점을 올리고 서로 격려하고 있다. [사진=FIVB SNS]

한국은 이번 대회 조별리그 D조에서 푸에르토리코, 대만, 이탈리아, 도미니카공화국, 알제리를 차례로 꺾고 5전 전승으로 16강에 올랐다. 이어 필리핀을 3-0으로 제압하며 첫 출전한 세계선수권에서 8강까지 진출했다.

그러나 8강에서 튀르키예에 세트 점수 1-3으로 패해 준결승 진출이 좌절됐다. 그러나 한국은 순위 결정전에서 태국을 상대로 셧아웃 승리를 거뒀다.

한국은 공격 득점에서 43-31로 태국을 앞섰다. 블로킹에서도 9-1, 서브에서도 4-1로 우위를 보이며 경기 내내 주도권을 잡았다.

1세트부터 흐름이 좋았다. 한국은 강한 서브와 다양한 공격으로 태국 수비를 흔들었다. 대표팀 에이스 손서연(선명여고)이 24-19에서도 감각적인 쳐내기 공격으로 세트를 마무리했다.

2세트에서도 손서연이 24-15에서 세트 포인트를 직접 해결했다. 두 세트를 연달아 따낸 한국은 3세트 초반부터 점수 차를 크게 벌렸다. 태국의 추격을 허용하지 않은 대표팀은 25-11로 3세트까지 가져오며 경기를 끝냈다.

[서울=뉴스핌] U-17 여자배구 에이스 손서연. [사진 = 대한배구협회 SNS]

대표팀 에이스 손서연은 양 팀 최다인 19득점으로 공격을 이끌었다. 장수인(경남여고)도 14득점으로 힘을 보탰다.

손서연은 이번 대회 8경기에서 총 159득점을 기록해 득점 부문 2위에 올라 있다. 득점 선두 몬데시(도미니카공화국·161점)와는 2점 차다.

한국은 오는 17일 오전 2시 이탈리아와 5위 자리를 놓고 최종전을 치른다.

football1229@newspim.com