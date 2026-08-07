'손서연 24점' U-17 여자배구, 세계선수권서 푸에르토리코에 3-1

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자배구가 7일 세계선수권 첫 경기서 푸에르토리코를 3-1로 이겼다.
- 손서연이 28점을 올리며 승리를 이끌었고 장수인도 11점으로 힘을 보탰다.
- 한국은 승점 3으로 D조 선두에 올라 8일 대만과 2차전을 치른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 여자 배구 대표팀이 세계선수권대회 첫 경기를 승리로 장식했다.
이승여 감독이 이끄는 한국은 7일(한국시간) 칠레 로스 안데스 리세오 믹스토 체육관에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 1차전에서 푸에르토리코를 세트 스코어 3-1(25-10 25-23 19-25 26-24)로 꺾었다. 아시아 챔피언 자격으로 참가한 첫 세계선수권 무대에서 거둔 값진 승리다.
'리틀 김연경' 손서연(선명여고)이 승리의 일등 공신이었다. 손서연은 공격 24점, 블로킹 2점, 서브 2점을 합쳐 양 팀 통틀어 가장 많은 28점을 몰아쳤다. 고비마다 터진 손서연의 화력이 상대 수비를 무너뜨렸다.
동료들의 지원 사격도 든든했다. 장수인이 11점을 올리며 뒤를 받쳤다. 최민주가 8점, 어민서가 7점을 보태며 고른 활약을 펼쳤다.
강력한 공세로 1세트부터 상대 기세를 제압한 한국은 2세트 접전 상황에서도 집중력을 잃지 않고 세트를 가져왔다. 상대 반격에 밀려 3세트를 내주며 잠시 흔들렸으나 한국은 듀스 접전 끝에 4세트 따내 승부를 결정지었다.
첫 경기에서 승점 3을 확보하며 D조 선두로 올라선 한국은 8일 오전 3시 같은 장소에서 대만과 조별리그 2차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com