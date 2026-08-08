'손서연 17점' U-17 여자 배구대표, 대만에 3-1...세계선수권 2연승

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자배구대표팀이 8일 대만을 3-1로 꺾었다
- 손서연이 17점으로 맹활약하며 승리를 이끌었다
- 한국은 2연승으로 조 1위에 올라 16강에 다가섰다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아시아를 제패한 한국 여자배구 유망주들이 세계 무대에서도 거침없는 연승 행진을 이어갔다.
이승여 감독이 이끄는 17세 이하(U-17) 여자배구대표팀은 8일(한국시간) 칠레 로스안데스 리체오 믹스터 체육관에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 2차전에서 대만을 세트 스코어 3-1(25-19 18-25 25-13 25-15)로 제압했다. 한국은 9일 오전 9시 같은 장소에서 이탈리아를 상대로 조별리그 3차전을 치른다.
전날 푸에르토리코전 3-1 승리에 이어 2연승을 달린 한국은 조 1위에 오르며 16강 진출에 청신호를 켰다. 이번 대회는 24개 팀이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 4개 팀이 16강에 오른다. 한국은 푸에르토리코, 대만, 이탈리아, 도미니카공화국, 알제리와 경쟁한다.
지난해 U-16 아시아선수권 결승에 이은 리턴매치였다. 당시 대만과 풀세트 접전 끝에 3-2로 이겨 우승했던 한국은 1년 만의 재대결에서도 아시아 챔피언의 저력을 입증했다.
승리의 일등 공신은 주장이자 주공격수인 손서연(선명여고)이었다. 손서연은 블로킹과 강타를 묶어 양 팀 통틀어 가장 많은 17점을 퍼부었다. 어민서(한봄고)가 10점으로 뒤를 받쳤고 미들블로커 이다연(중앙여고)과 최민주(경해여중)도 16점을 합작했다. 장수인(경남여고) 역시 블로킹 3개 포함 6점으로 힘을 보탰다.
한국은 1세트 중반 대만 장윤첸의 공격에 밀려 9-13까지 리드를 허용했다. 하지만 높이의 힘으로 흐름을 뒤집었다. 손서연과 장수인의 연속 블로킹으로 포문을 연 뒤 여민서와 이다연의 연이은 득점으로 역전에 성공하며 기선을 제압했다.
2세트를 내주며 주춤했던 한국은 3세트부터 압도적인 경기력을 선보였다. 8-5에서 최민주의 블로킹으로 달아난 뒤 강서브로 대만 수비진을 흔들었다. 15-7에서는 어민서의 서브 에이스가 터졌고, 손서연의 마무리로 3세트를 가볍게 가져왔다.
상승세는 4세트까지 이어졌다. 어민서와 장수인의 쳐내기 공격으로 점수 차를 벌린 한국은 세트 막판 대만의 범실을 유도하며 경기를 완승으로 마무리했다.
psoq1337@newspim.com