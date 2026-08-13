'손서연 19점' U-17 여자배구, 필리핀 완파...튀르키예와 세계선수권 8강 맞대결

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 거침없는 전승 행진을 이어가며 세계선수권 8강에 안착했다.

이승여 감독이 이끄는 한국은 13일(한국시간) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 16강전에서 필리핀을 세트 스코어 3-0(25-21, 25-18, 25-14)으로 완파했다. 조별리그 5전 전승으로 D조 1위를 차지했던 한국은 토너먼트 첫 경기까지 셧아웃으로 장식하며 6전 전승으로 8강에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 13일(한국 시간) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계배구선수권대회 16강에서 필리핀을 상대로 득점을 올린 뒤 기뻐하고 있다. [사진 = FIVB] 2026.08.13 wcn05002@newspim.com

이번 대회에서 한국은 단 한 번도 5세트까지 가지 않았다. 여섯 경기 모두 4세트 이내에 승부를 끝내며 안정적인 경기력을 이어가고 있다. 한국은 오는 15일 일본을 3-0으로 꺾고 올라온 튀르키예와 준결승 진출을 놓고 맞붙는다.

이날도 '리틀 김연경' 손서연(선명여고)이 공격의 중심이었다. 손서연은 서브 에이스 3개와 블로킹 3개를 포함해 양 팀 최다인 19점을 폭발시키며 승리를 이끌었다. 이번 대회 누적 116득점을 기록하며 득점 부문 상위권을 유지하고 있는 손서연은 다시 한번 에이스다운 존재감을 과시했다.

어민서(한봄고)도 15점을 올리며 공격을 지원했고, 장수인(경남여고)은 10점을 보태 공격 삼각편대를 완성했다. 중앙에서는 최민주(경해여중)가 결정적인 블로킹으로 흐름을 바꿨고, 세터 이서인(선명여고)은 안정적인 경기 운영으로 공격수들의 득점을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 13일(한국 시간) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계배구선수권대회 16강에서 필리핀을 상대로 득점을 올린 뒤 기뻐하고 있다. [사진 = FIVB] 2026.08.13 wcn05002@newspim.com

1세트는 예상보다 치열했다. 초반 블로킹으로 앞서 나간 한국은 필리핀의 주포 카에라 셀리스를 앞세운 반격에 한때 역전을 허용하기도 했다. 하지만 12-11에서 최민주의 단독 블로킹으로 분위기를 되찾았고, 이후 어민서의 이동공격과 손서연의 페인트 공격이 연달아 성공하며 다시 주도권을 가져왔다.

20-19에서는 어민서의 이동공격, 손서연의 절묘한 공격, 다시 어민서의 중앙 속공이 연속으로 터지며 점수 차를 벌렸고, 원포인트 서버 금별(금천중)이 세트포인트에서 서브 에이스를 꽂아 넣으며 25-21로 첫 세트를 마무리했다.

기세를 탄 한국은 2세트에서 경기 흐름을 완전히 장악했다. 초반 7-7까지 맞섰지만 장수인의 공격으로 리드를 잡은 뒤 이서인의 날카로운 서브를 앞세워 연속 득점을 만들었다. 손서연의 서브 에이스와 최민주의 다이렉트 공격까지 더해지며 점수 차를 크게 벌렸고, 세트 후반까지 안정적인 리드를 유지하며 25-18로 손쉽게 세트를 따냈다.

[서울=뉴스핌] 한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 13일(한국 시간) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계배구선수권대회 16강에서 필리핀을 상대로 득점을 올린 뒤 세리머니를 하고 있다. [사진 = FIVB] 2026.08.13 wcn05002@newspim.com

3세트는 한국의 압도적인 경기력이 더욱 빛났다. 손서연의 연속 서브 득점으로 11-5까지 달아난 한국은 박정연(수일여중)의 강한 서브와 최민주, 손서연의 연속 블로킹으로 필리핀 공격을 완전히 봉쇄했다. 여기에 어민서의 서브 에이스까지 터지며 20-11까지 격차를 벌렸고, 이후에도 집중력을 잃지 않은 채 25-14로 경기를 마무리했다.

이날 한국은 공격 득점에서 43-29로 필리핀을 압도했고, 서브와 블로킹에서도 우위를 점하며 공수 양면에서 한 수 위의 전력을 보여줬다. 반면 필리핀은 셀리스가 14점, 레이코가 9점을 올렸지만 한국의 조직적인 수비와 블로킹을 넘어서지 못했다.

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