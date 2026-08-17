[LPGA] 안나린, 포틀랜드 클래식 공동 5위…티띠꾼, 통산 10승

AI 핵심 요약beta
- 안나린이 17일 포틀랜드 클래식 공동 5위를 했다
- 1년 9개월 만에 LPGA 톱5에 복귀했다
- 지노 티띠꾼이 1타 차 우승해 시즌 2승을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최혜진 공동 20위·유해란 공동 25위 그쳐
티띠꾼 등 태국 선수 5명이나 톱10에 올라
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안나린이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러)에서 1년 9개월 만에 톱5에 올랐다.
안나린은 17일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 4개, 보기 1개를 엮어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 16언더파 272타를 기록한 안나린은 셀린 부티에(프랑스), 파자리 아난나루깐(태국)과 함께 공동 5위로 대회를 마쳤다.
안나린이 LPGA 투어에서 5위 이내 성적을 거둔 것은 2024년 11월 CME그룹 투어 챔피언십(공동 5위) 이후 처음이다. 2022년 LPGA 진출 이후 무관에 머물러온 안나린은 이번 대회 전까지 올 시즌 단 한 번도 톱10에 들지 못했으나 이번 준수한 성적으로 분위기 반전에 성공했다.
선두에 3타 뒤진 단독 4위로 최종 라운드를 출발한 안나린은 경기 초반 파 행진을 이어가다 7번홀(파5) 첫 버디를 시작으로 8번홀(파3)과 9번홀(파4)까지 3연속 버디를 몰아치며 선두권으로 뛰어올랐다.
후반 들어 11번홀(파4)에서 첫 보기를 범하며 순위가 밀렸으나 14번홀(파4)에서 15m가 넘는 장거리 버디 퍼트를 그대로 홀에 떨어뜨리며 5위 자리를 되찾았다. 이후 남은 홀을 파로 잘 막아내며 대회를 마무리했다.
우승 트로피는 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)이 차지했다. 티띠꾼은 이글 1개, 버디 8개, 보기 2개를 묶어 8언더파 64타를 몰아쳤다. 최종 합계 22언더파 266타로 공동 2위 짠네티 완나센, 아르피차야 유볼(이상 태국)을 1타 차로 제치고 우승 상금 30만달러(약 4억2000만원)를 거머쥐었다. 지난 5월 미즈호 아메리카스 오픈에 이은 시즌 2승이자 LPGA 투어 통산 10승째다.
이번 대회는 태국 선수들의 강세가 거셌다. 우승자 티띠꾼을 비롯해 톱10에 5명이 태국 출신으로 채워졌다.
한국의 이소미와 전지원, 최운정은 최종 합계 14언더파 274타를 기록하며 나란히 공동 10위에 올랐다. 1, 2라운드 2위까지 올라 기대를 모았던 최혜진은 공동 20위(11언더파 277타)에 그쳤고 유해란과 주수빈은 공동 25위(10언더파 278타)로 대회를 마쳤다.
psoq1337@newspim.com