[LPGA] 최혜진, 포틀랜드 클래식 1R 공동 2위로 첫 우승 도전...유해란 9위

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식 첫날 선두권에 오르며 첫 우승 도전을 향한 좋은 출발을 보였다.

최혜진은 14일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6언더파 66타를 기록했다.

[서울=뉴스핌] LPGA에서 활약하는 최혜진. [사진=LPGA]

최혜진은 7언더파 65타로 단독 선두에 오른 매리얼 갈디아노(미국)에 1타 뒤진 공동 2위에 자리했다. 그레이스 김(호주), 아피차야 유볼(태국), 올리비아 코웬(독일) 등이 최혜진과 함께 공동 2위 그룹을 이뤘다.

2022년 LPGA 투어에 데뷔한 최혜진은 아직 우승이 없다. 올 시즌에는 17개 대회에 출전해 13차례 컷을 통과했고, 네 차례 톱10에 들었다. 2주 전 메이저 대회 AIG 여자오픈에서 컷 탈락했지만, 이번 대회 첫날 곧바로 반등했다.

출발부터 흐름이 좋았다. 10번 홀(파5)에서 1라운드를 시작한 최혜진은 첫 홀 버디로 기세를 올렸다. 이어 13번 홀(파3)부터 16번 홀(파3)까지 4개 홀 연속 버디를 잡아 한때 선두권으로 치고 나갔다.

18번 홀(파4)에서 이날 유일한 보기를 범했지만 흔들리지 않았다. 최혜진은 이어진 1번 홀(파4)에서 버디를 잡아 곧바로 만회했고, 6번 홀(파4)에서도 한 타를 더 줄였다.

이날 최혜진은 페어웨이와 그린을 각각 세 차례씩만 놓쳤고 퍼트 수는 28이었다.

[서울=뉴스핌] 올 시즌 LPGA 메이저 대회 2연승을 기록한 유해란. [사진=LPGA]

세계랭킹 3위 유해란도 첫날 상위권에 올랐다. 유해란은 보기 없이 버디 5개를 잡아 5언더파 67타로 황유민, 전지원, 주수빈 등과 함께 공동 9위에 자리했다. 다른 한국 선수 중 임진희와 안나린은 3언더파 69타로 공동 33위, 최운정은 2언더파 70타로 공동 49위에 자리했다.

유해란은 6∼7월 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 아문디 에비앙 챔피언십에서 연속 우승을 차지했다. 현재 CME 글로브 레이스 포인트(2368점), 올해의 선수상 포인트(162점), 평균 타수(69.51타) 부문에서 모두 넬리 코르다(미국)에 이어 2위를 달리고 있다.

세계 1위 코르다가 이번 대회에 출전하지 않은 가운데 유해란은 각종 성적 지표에서 격차를 좁힐 기회를 잡았다. 평균 타수에서는 69.51타로 코르다(69.18타)를 추격 중이다.

지난해 이 대회 우승자 이와이 아키에(일본)는 1오버파 73타로 공동 96위에 머물렀다. 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 4언더파 68타로 공동 25위에 올랐다.

football1229@newspim.com