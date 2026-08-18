서울시교육청, 적극행정 우수공무원 8명 선발…학생 안전 개선 사례 '최우수'

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 18일 적극행정 우수공무원 8명을 선발했다
- 최우수는 학교 안전관리 개선한 오연정 교육행정6급이 받았다
- 이주배경학생 한국어 지원 등 행정혁신 사례도 수상했다
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이주배경학생 한국어교육·특수학교 개축 등 8개 우수사례 선정
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 규제 개선과 행정 효율화 등 적극적으로 업무를 추진한 2026년 상반기 적극행정 우수공무원 8명을 선발했다고 18일 밝혔다. 최우수 1명과 우수 2명, 장려 3명, 귀감상 2명이다.
서울시교육청은 제출된 적극행정 사례를 대상으로 공개검증과 관계기관 의견 수렴을 거친 뒤 적극행정실무위원회 심사와 서울교육시민참여단 투표, 적극행정위원회 발표 심사 등을 통해 최종 수상자를 결정했다.
최우수 사례에는 성북강북교육지원청 행정지원과 오연정 교육행정6급의 '감사로 발견한 학생안전 사각지대, 학교 안전관리 개선으로 이어지다'가 선정됐다.
해당 사례는 규정에 맞게 설치된 스크린형 방화셔터가 실제 화재 때 학생의 안전한 대피를 보장할 수 있는지 문제를 제기한 데서 출발했다. 교육지원청은 관내 학교를 대상으로 설치 현황을 조사하고 소방전문업체 자문과 현장 작동 실험을 통해 위험성을 확인했다. 이후 국토교통부 질의와 규제 개선 건의 등 여러 경로를 통해 관련 기준 개선 필요성을 제기했다.
규정 개정 전에도 학생 안전 공백을 줄이기 위해 학교와 소방서 등 관계기관과 협력했다. 비상구 식별성을 높이고 피난유도체계를 정비하는 한편 방화셔터를 활용한 체험형 대피훈련과 실제 상황 중심의 소방교육을 지원하도록 했다.
우수상에는 남부교육지원청 김동현 교육행정7급과 서울시교육청학생교육원 김지현 교육행정6급이 선정됐다.
김동현 주무관은 서울 최초 지역 맞춤형 한국어 익힘책 '삐뽀삐뽀 학교생활 한국어'를 개발하고 AI 기반 맞춤형 교육 플랫폼 '다담교실'을 구축했다. 이주배경학생이 학교생활에서 필요한 한국어를 익히고 교사가 다언어·다수준 학급 수업을 설계할 수 있도록 지원한 점이 높은 평가를 받았다.
김지현 주무관은 장기간 해결되지 않았던 학생교육원 공유재산 문제를 해결한 공로를 인정받았다. 사유지로 남아 있던 진입로와 하천 부지 문제 등을 지자체·주민과 협의하고 대체 법리를 마련해 예산을 절감하면서 교육원 운영에 필요한 부지를 확보했다.
장려상에는 서울초등교육 디지털 도서관 '서울핸디엘리'를 구축한 정지오 교육행정7급과 6년간 지연된 서울도솔학교 개축사업의 행정절차를 정상화한 박건호 시설6급, 65년 동안 이어진 공유재산 무단점유 문제를 해결한 김나경 교육행정6급이 이름을 올렸다.
귀감상에는 위기학생 치료비 신청 과정에서 학교를 거치지 않고 보호자가 교육지원청에 직접 신청할 수 있는 체계를 도입한 김미영 교육행정6급과 전국 최초로 기금회계 매뉴얼을 개발한 양지혜 교육행정7급이 선정됐다.
우수공무원에게는 교육감 표창과 등급에 따른 인사상 혜택이 주어진다. 최우수 등급 일반직 공무원은 특별승급이나 성과급 최고등급 부여 등 정해진 인센티브 가운데 하나를 선택할 수 있다. 우수 등급별로 포상금과 포상휴가도 지급한다.
정근식 서울시교육감은 "이번 우수사례 선정을 계기로 다양한 교육환경 변화 속에서 굳건히 지켜나가는 서울교육의 다른 정책에도 관심과 응원을 부탁하며 적극행정이 더욱 활성화되어 서울시민이 서울교육의 성과를 실질적으로 체감할 수 있도록 더욱 많이 노력하고 창출할 수 있는 기회가 되길 바란다"라고 전했다.
jane94@newspim.com