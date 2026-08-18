전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.18 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

서울시교육청, 적극행정 우수공무원 8명 선발…학생 안전 개선 사례 '최우수'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시교육청이 18일 적극행정 우수공무원 8명을 선발했다
  • 최우수는 학교 안전관리 개선한 오연정 교육행정6급이 받았다
  • 이주배경학생 한국어 지원 등 행정혁신 사례도 수상했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방화셔터 위험성 찾아 전수조사·현장실증…학생 대피 중심 안전관리 강화
이주배경학생 한국어교육·특수학교 개축 등 8개 우수사례 선정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 규제 개선과 행정 효율화 등 적극적으로 업무를 추진한 2026년 상반기 적극행정 우수공무원 8명을 선발했다고 18일 밝혔다. 최우수 1명과 우수 2명, 장려 3명, 귀감상 2명이다.

서울시교육청은 제출된 적극행정 사례를 대상으로 공개검증과 관계기관 의견 수렴을 거친 뒤 적극행정실무위원회 심사와 서울교육시민참여단 투표, 적극행정위원회 발표 심사 등을 통해 최종 수상자를 결정했다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

최우수 사례에는 성북강북교육지원청 행정지원과 오연정 교육행정6급의 '감사로 발견한 학생안전 사각지대, 학교 안전관리 개선으로 이어지다'가 선정됐다.

해당 사례는 규정에 맞게 설치된 스크린형 방화셔터가 실제 화재 때 학생의 안전한 대피를 보장할 수 있는지 문제를 제기한 데서 출발했다. 교육지원청은 관내 학교를 대상으로 설치 현황을 조사하고 소방전문업체 자문과 현장 작동 실험을 통해 위험성을 확인했다. 이후 국토교통부 질의와 규제 개선 건의 등 여러 경로를 통해 관련 기준 개선 필요성을 제기했다.

규정 개정 전에도 학생 안전 공백을 줄이기 위해 학교와 소방서 등 관계기관과 협력했다. 비상구 식별성을 높이고 피난유도체계를 정비하는 한편 방화셔터를 활용한 체험형 대피훈련과 실제 상황 중심의 소방교육을 지원하도록 했다.

우수상에는 남부교육지원청 김동현 교육행정7급과 서울시교육청학생교육원 김지현 교육행정6급이 선정됐다.

김동현 주무관은 서울 최초 지역 맞춤형 한국어 익힘책 '삐뽀삐뽀 학교생활 한국어'를 개발하고 AI 기반 맞춤형 교육 플랫폼 '다담교실'을 구축했다. 이주배경학생이 학교생활에서 필요한 한국어를 익히고 교사가 다언어·다수준 학급 수업을 설계할 수 있도록 지원한 점이 높은 평가를 받았다.

김지현 주무관은 장기간 해결되지 않았던 학생교육원 공유재산 문제를 해결한 공로를 인정받았다. 사유지로 남아 있던 진입로와 하천 부지 문제 등을 지자체·주민과 협의하고 대체 법리를 마련해 예산을 절감하면서 교육원 운영에 필요한 부지를 확보했다.

장려상에는 서울초등교육 디지털 도서관 '서울핸디엘리'를 구축한 정지오 교육행정7급과 6년간 지연된 서울도솔학교 개축사업의 행정절차를 정상화한 박건호 시설6급, 65년 동안 이어진 공유재산 무단점유 문제를 해결한 김나경 교육행정6급이 이름을 올렸다.

귀감상에는 위기학생 치료비 신청 과정에서 학교를 거치지 않고 보호자가 교육지원청에 직접 신청할 수 있는 체계를 도입한 김미영 교육행정6급과 전국 최초로 기금회계 매뉴얼을 개발한 양지혜 교육행정7급이 선정됐다.

우수공무원에게는 교육감 표창과 등급에 따른 인사상 혜택이 주어진다. 최우수 등급 일반직 공무원은 특별승급이나 성과급 최고등급 부여 등 정해진 인센티브 가운데 하나를 선택할 수 있다. 우수 등급별로 포상금과 포상휴가도 지급한다.

정근식 서울시교육감은 "이번 우수사례 선정을 계기로 다양한 교육환경 변화 속에서 굳건히 지켜나가는 서울교육의 다른 정책에도 관심과 응원을 부탁하며 적극행정이 더욱 활성화되어 서울시민이 서울교육의 성과를 실질적으로 체감할 수 있도록 더욱 많이 노력하고 창출할 수 있는 기회가 되길 바란다"라고 전했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충청·남부 곳곳 소나기…한낮 33도 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 18일은 충청권과 남부지방 중심으로 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 이날 기상청과 케이웨더에 따르면 중부지방 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도가 대체로 흐리겠다. 오전에는 경상권과 전남 남해안 중심으로 비가 오고 오후에는 충청권과 남부지방 중심으로 소나기가 내리겠다. 화요일인 18일은 경남 남해안 중심으로 비가 내리고 모레 오후까지 소나기와 돌풍, 천둥·번개에 유의해야겠다. [사진=뉴스핌DB] 예상 강수량은 대전·충남 남부내륙, 충북 남부 5~30mm다. 전북 남동부와 광주·전남은 5~30mm, 부산·울산·경남·대구·경북 남부는 5~30mm다. 아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. yuniya@newspim.com 2026-08-18 06:30
사진
美 30년물 국채금리 급등 5.31% [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 30년물 국채 금리가 17일(현지시간) 2007년 이후 최고 수준으로 올랐다. 미국의 재정 상황에 대한 우려가 인공지능(AI) 관련 기업들의 대규모 회사채 발행과 맞물리면서 국채 금리를 끌어올렸다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 2.79bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.724%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.43bp 오른 5.3103%로 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 바클레이스의 안슐 프라단 애널리스트는 월요일 보고서에서 "부진한 경제지표는 장기물 국채 금리를 낮췄어야 했다"며 "그런데도 30년물 국채는 2001년 이후 가장 높은 금리로 입찰됐고, 이후 금리는 오히려 더 상승했다"고 지적했다. 미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 그는 "악화하는 재정 전망, AI에 따른 기업들의 장기물 채권 공급 확대, 가격에 민감해진 투자자층이 그 이유를 설명하는 데 도움이 된다"고 분석했다. 이날 블룸버그통신도 'AI가 국채 금리를 밀어 올리고 있다'는 제목의 기사에서 빅테크의 AI 차입이 미국의 장기 금리를 높은 수준에 묶어두고 있다고 지적했다. 그러면서 신용도가 매우 높은 기업이 국채보다 훨씬 나은 조건을 제시하자 국채를 팔아 그 돈으로 회사채를 사는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이번 주 주요 경제지표 발표가 많지 않은 상황에서 투자자들은 중동 정세와 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에도 관심을 보였다. 이란의 한 고위 당국자는 이날 로이터에 이란이 대응 태세를 "전면 공세"로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 폭스뉴스를 통해 이란이 항복해야 한다고 압박하면서 중동의 지정학적 긴장이 지속되고 있다. 다만 시장은 장기화하는 미·이란 갈등에 점차 익숙해지는 분위기다. DRW 트레이딩의 루 브리언 시장 전략가는 "지나치게 자극적인 헤드라인에 시장이 조금 무뎌지고 있는 시점에 이른 것 같다"고 말했다. 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.9bp 상승한 4.18%를 기록했고, 2년물과 10년물 국채 금리 차이는 54.7bp로 확대됐다. ◆ 수요일 FOMC 의사록·20년물 입찰…채권시장 변동성 변수 이번 주 채권시장에서는 수요일이 주요 분기점이 될 전망으로, 연준은 이날 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개한다. 지난달 케빈 워시 연준 의장의 첫 기자회견 이후 채권시장이 불안정한 반응을 보였던 만큼 의사록에서 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾으려는 투자자들의 관심이 클 것으로 예상된다. DRW 트레이딩의 브리언 전략가는 "워시는 시장에서 그가 연준 내에서 자신의 독자적인 판단을 하는 인물이라기보다 트럼프 측 인사라는 생각을 완전히 없애지는 못했다"고 지적했다. 이날 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕주 제조업 활동 지표는 4년여 만에 가장 높은 수준으로 급등해 미국 경기의 일부 회복 신호를 보여줬다. 미 재무부의 20년물 국채 입찰도 같은 날 예정돼 있어 장기물에 대한 투자자 수요를 가늠할 주요 이벤트로 꼽힌다. 한편 시장이 반영하는 중장기 인플레이션 기대는 비교적 안정적이다. 5년물 물가연동국채(TIPS) 기대인플레이션율은 2.255%, 10년물은 2.284%를 기록했다. 이는 시장이 향후 10년간 미국의 연평균 물가상승률을 약 2.3% 수준으로 예상하고 있음을 의미한다. ◆ 연준 금리 인상 기대 후퇴에 달러 약세 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지면서 약세를 보였다. 최근 발표된 미국 경제지표가 잇따라 예상보다 부진하게 나오면서 시장의 연준 금리 인상 전망이 후퇴한 영향이다. 지난주 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 물가 압력이 다소 완화되고 있음을 시사했다. 여기에 7월 소매판매가 예상 밖으로 감소하면서 미국 경제의 성장세가 기존 전망만큼 견조하지 않을 수 있다는 우려도 커졌다. 이에 시장에서는 연준의 9월 금리 인상 가능성을 한층 낮게 반영했다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.06% 내린 99.6을 기록했고, 유로화는 0.09% 오른 1.1579달러에 거래됐다. 유로화는 장중 1.1614달러까지 올라 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 시장의 시선은 향후 연준의 통화정책 신호로 향하고 있다. 특히 최근 경기·물가 지표가 잇따라 둔화하면서 연준이 당분간 금리 인상을 서두르지 않을 것이란 전망이 달러화에 추가 하방 압력을 가할 수 있다는 분석이다. 엔화는 장 초반 상승분을 반납하고 달러당 159.49엔 수준으로 0.11% 하락했다. 일본의 경제성장률이 예상보다 부진하게 나온 것도 엔화에 부담이 됐다. 앞서 일본과 미국 당국은 엔화 약세를 막기 위해 7월 말 외환시장에 개입했다. 모간스탠리의 데이비드 애덤스가 이끄는 애널리스트들은 투자자 노트에서 "시장이 일본은행의 금리 인상 사이클이 더욱 가팔라질 것으로 반영하고 있지만, 글로벌 위험선호가 강하고 미국의 최종금리 전망이 높은 수준을 유지한다면 미국의 물가 상승률이 다소 완만하게 나온 상황에서도 달러/엔 환율은 상승할 수 있다"고 분석했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-18 06:39

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동