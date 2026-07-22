서울시교육청 신청사, '서울시 건축상' 최우수상 수상

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개방형 아트리움·복합문화공간 구현

미래형 청사, 공공성·건축 완성도 인정

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청 신청사가 서울시 건축 분야 최고 권위의 상인 '서울특별시 건축상'에서 최우수상을 수상했다.

서울시교육청은 신청사가 서울시가 주관하는 '제44회 서울특별시 건축상' 최우수상 수상작으로 선정됐다고 22일 밝혔다. 이번 수상은 지난 5월 서울시에 추천작으로 제출된 이후 건축적 완성도와 공공성을 인정받은 결과다.

서울시교육청 신청사 건축물 사진. [사진=서울시교육청]

신청사는 대지면적 1만2993.8㎡, 연면적 3만9937㎡ 규모로 지하 3층부터 지상 6층까지 조성된 대형 공공청사다.

서울시교육청은 건립 과정에서 오염토 발견에 따른 공사 지연과 설계 변경 등 어려움이 있었지만 안전성과 지속가능성을 갖춘 완성도 높은 건축물로 평가받았다고 밝혔다.

특히 탈현장건설(PC) 공법을 적용해 구조적 안정성과 품질을 확보했으며 중대재해 없이 2025년 12월 준공을 마쳤다. 신청사에는 전 직원을 위한 스마트워크센터를 조성하고 시설관리 체계를 통합하는 등 에너지 효율성을 높인 미래형 스마트 청사로 구축됐다.

서울시교육청은 신청사가 '개방과 소통', '복합문화공간', '지속가능한 스마트 건축'이라는 세 가지 핵심 비전을 바탕으로 설계됐다고 설명했다.

건물 중심의 아트리움은 교육 주체와 지역 주민이 자유롭게 소통할 수 있는 열린 공간으로 조성됐으며 내외부 공유공간을 연계해 시민 누구나 이용 가능한 복합문화공간으로 활용될 예정이다.

또 지능형 빌딩자동화 시스템과 통합관제 플랫폼을 도입해 지속가능한 미래형 공공건축 모델을 구현한 점도 높은 평가를 받았다.

정근식 서울시교육감은 "이번 수상을 계기로 신청사가 지역주민과 함께하는 열린 공공청사로서 자리매김할 것"이라며 "아트리움을 중심으로 한 개방형 공간은 인근 용산가족공원(예정)과 후암동 지역을 자연스럽게 연결해 학생·학부모뿐 아니라 지역주민이 자유롭게 드나들며 소통하는 생활 속 공용공간으로 활용될 것"이라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com