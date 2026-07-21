서울시교육청, 참여형 청렴문화 행사 '청렴라이브' 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청은 22일 서울교육마루서 청렴라이브를 연다
- 교육감과 직원이 결의식·퍼포먼스로 청렴 의지를 다진다
- 뮤지컬·골든벨 등 참여형 행사로 청렴문화 확산을 노린다
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유튜브 생중계 병행…"신뢰받는 서울교육 비전 다지는 계기"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 오는 22일 오후 2시 서울교육마루 1층 대강당에서 참여형 청렴 문화행사 '2026년 청렴라이브'를 개최한다고 21일 밝혔다.
'청렴라이브'는 2019년 처음 시작된 이후 올해로 8년째를 맞는 서울교육의 대표적인 실천형 청렴문화 프로그램이다. 단순한 교육을 넘어 구성원이 함께 참여하고 실천하는 '참여형 청렴 문화' 확산을 목표로 운영되고 있다.
이번 행사는 "오늘도 청렴을 밝힙니다!"를 부제로 진행되며, 현장 참여와 함께 유튜브 실시간 생중계를 병행해 시공간 제약 없이 서울교육 구성원 누구나 참여할 수 있도록 했다.
행사는 교육감과 직원들이 함께하는 청렴 실천 결의식으로 시작된다. 참석자들은 결의문 낭독과 청렴 전등 점등을 통해 청렴 의지를 다질 예정이다. 이어 청렴을 주제로 한 뮤지컬 공연, 교육감이 직접 참여하는 '청렴실천 퍼포먼스', 참여형 프로그램인 '청렴골든벨' 등 다양한 문화 콘텐츠가 펼쳐진다.
특히 '청렴실천 퍼포먼스'에서는 정근식 교육감이 골키퍼로 나서 부패를 막아내는 상징적 장면을 연출해 청렴 메시지를 직관적으로 전달할 계획이다.
정근식 교육감은 "이번 2026 청렴라이브는 용산 신청사 이전 후 교육가족이 함께 모여 신뢰받는 서울교육의 비전을 다지는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "기존의 딱딱한 전달 중심의 연수 방식에서 벗어나 문화적 감성으로 접근하는 만큼 공직사회 내 청렴 의식을 한 단계 높이는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com