서울시교육청, 예비교원 멘토링 도입…기초학력 지원 강화

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서울교대 운영, 학습지원대상학생 맞춤 지원

여름방학 집중 운영…예비교원 현장 경험

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 학습결손 예방과 기초학력 보장을 위해 예비교원을 활용한 멘토링 프로그램을 새롭게 운영한다.

서울시교육청은 2026년 서울기초학력지원센터 주관 '예비교원 멘토링 프로그램'을 신규 추진한다고 15일 밝혔다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이번 사업은 학습지원이 필요한 학생들에게 맞춤형 지원을 제공하고 예비교원에게는 현장 중심의 교육 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

서울시교육청은 올해 처음으로 서울기초학력지원센터를 외부기관으로 지정·운영하기로 하고 공모를 통해 서울교육대학교를 운영 기관으로 선정했다.

이를 통해 지역 특성에 맞는 기초학력 보장 지원 체계를 구축하고 정책 연구, 멘토링 운영, 교원 전문성 강화, 성과 관리 등을 체계적으로 추진할 계획이다.

프로그램 운영은 서울교육대학교가 맡아 교육봉사 멘토를 선발·관리하고 멘토-멘티 매칭과 전반적인 운영을 담당한다. 멘티는 초등학교 5학년부터 중학교 3학년까지 학습지원대상학생 약 180명을 중심으로 구성되며 학교장이 필요하다고 판단해 추천한 학생도 참여할 수 있다.

멘토링은 멘토와 멘티를 1대 1로 매칭해 최대 15차시의 온라인 수업으로 진행된다. 초등학생의 경우 라포 형성을 위해 2차시의 대면 활동도 병행한다. 과목은 국어, 영어, 수학 등으로 멘토와 멘티가 협의해 결정한다.

특히 이번 프로그램은 학습 공백이 확대될 수 있는 여름방학 기간인 7~8월에 집중 운영되며, 오는 12월까지 이어질 예정이다. 멘토단은 서울교대 재학생 159명으로 구성됐으며 사전 교육을 통해 학습지원대상학생 이해와 지도 방법 등을 이수했다.

정근식 교육감은 "이번 예비교원 멘토링 프로그램 운영을 통해 학습지원대상학생과 학습결손 예방이 필요한 학생에게 보다 세밀한 맞춤형 지원을 제공하고 예비교원에게는 현장 중심의 교육 경험이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 서울기초학력지원센터를 통해 서울 지역 여건에 맞는 기초학력 보장 지원체계를 강화하고, 모든 학생의 기초학력 향상을 위한 실질적 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com