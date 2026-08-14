건강관리협 대전충남, '메디체크어머니봉사단'과 플로깅 봉사

AI 핵심 요약beta
- KH한국건강관리협회 대전충남지부가 13일 플로깅 봉사활동을 했다.
- 직원과 메디체크어머니봉사단이 계룡산서 쓰레기를 수거하고 분리배출했다.
- 대전충남지부는 지역사회 공헌과 ESG 활동을 지속하겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = KH한국건강관리협회 대전충남지부는 지난 13일 계룡산 국립공원 일대에서 '메디체크어머니봉사단'과 함께 플로깅(Plogging) 환경정화 봉사활동을 진행했다고 14일 밝혔다.
이날 건협 대전충남지부 직원과 메디체크어머니봉사단 단원들은 동학사 탐방로에서 플라스틱 용기, 일회용품, 방치된 쓰레기 등을 수거하고 분리배출을 진행했다.
건협 대전충남지부 하지훈 본부장은 "대전·충남 지역 주민들이 자주 찾는 계룡산의 깨끗한 자연환경을 우리 손으로 직접 지키고 보존할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 메디체크 어머니봉사단과 함께 지역 사회에 긍정적인 선한 영향력을 전파하고 지속 가능한 ESG 친환경 사회공헌 활동을 적극 이어가겠다"고 전했다.
한편, 건협 대전충남지부는 메디체크어머니봉사단과 함께 매년 지역사회 소외계층을 위한 봉사 및 환경정화 활동 등 다각적인 사회공헌사업을 진행 중이다.
gyun507@newspim.com