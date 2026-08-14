임실군, 5999억원 규모 제1회 추경 편성...군의회 제출

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본예산보다 769억원 증액…농어촌 기본소득 시범사업 72억원 반영

채소류 재배 지원 확대·유가보조금 15억원 증액…농업 경쟁력 강화

[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 임실군이 민선9기 출범에 맞춰 군민 생활 안정과 농업 경쟁력 강화에 재정 역량을 집중한 추가경정예산안을 마련해 군의회에 제출했다고 14일 밝혔다.

임실군은 2026년도 제1회 추가경정예산안을 본예산 5230억원보다 769억원(14.7%) 늘어난 5999억원 규모로 편성했다.

임실군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.14 gojongwin@newspim.com

회계별로는 일반회계가 5717억원으로 727억원(14.6%) 증가했으며 특별회계는 282억원으로 42억원(17.7%) 늘었다.

이번 추경은 대규모 시설투자보다 군민들이 일상에서 체감할 수 있는 민생 지원과 농업 분야에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

대표적으로 임실형 농어촌 기본소득 시범사업에 72억원을 편성해 올해 하반기부터 군민 1인당 30만원을 지급할 계획이다.

또 3년 만에 임실군민의 날을 단독 개최하기 위한 행사 및 체육대회 예산도 반영했다. 그동안 임실N치즈축제와 함께 진행했던 군민의 날 행사를 별도로 마련해 군민 소통과 화합의 장으로 운영할 예정이다.

농업 분야에서는 스마트농업 육성계획과 임대형 스마트팜 조성 예비계획을 수립하고 지역특화작목 육성 연구용역을 추진한다.

고유가와 농자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 농업·운수업계 지원도 확대한다. 양파 등 채소류 재배농가의 경영 부담을 덜기 위해 관련 지원사업을 확대하고 운수업계 유가 부담 완화를 위한 유가보조금도 15억원 증액했다.

한득수 임실군수는 "민선9기 첫 추경은 군민들이 일상에서 실질적인 변화를 느낄 수 있도록 민생과 농업에 중점을 뒀다"며 "농어촌 기본소득과 농업인 지원, 지역경제 활성화 등 군민에게 실질적인 도움이 되는 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com