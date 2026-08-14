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금융위, PF 보증 확대·LTV 산정 합리화 등 8월 중 즉시 시행

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  • 금융위가 14일 부동산 종합대책의 8월 즉시 시행을 주문했다.
  • PF 보증 확대와 캠코펀드 조성 등은 신속 추진하겠다고 했다.
  • 가계대출 총량을 3%로 높이고 청년 주거지원을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'부동산 시장 안정 위한 금융 종합대책' 신속 추진 요청
캠코펀드 3조 추가·신디케이트론 가동으로 부실 PF 사업장 정상화
가계대출 총량 목표 상향 조정...이주비·중도금·잔금 대출 적시 공급
'결혼 페널티' 해소 및 청년 주거지원 3종 세트 도입 추진

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 '부동산 시장 안정 위한 금융 종합대책'과 관련해 조속히 시행이 가능한 조치들은 '8월 중' 즉시 시행하고, 행정적·법개정 조치 등이 필요한 과제는 최대한 신속하게 추진해 달라고 관계기관 등에 요청했다.

이억원 금융위원장이 14일 오전 서울 중구 은행회관에서 개최한 관계기관 합동 '확대 가계부채 점검회의'에서 재정경제부, 국토교통부, 한국은행, 금융감독원, 한국자산관리공사, 한국산업은행, 한국주택금융공사, 주택도시보증공사, SGI서울보증 등 관계기관 및 은행연합회, 제2금융권 협회, 5대 시중은행 등과 7월 가계대출 동향에 대해 논의한 후, 13일 발표된 ｢부동산 시장을 위한 금융 종합대책｣의 이행에 필요한 사항들을 점검했다. [사진=금융위]

이억원 금융위원장은 14일 서울 중구 은행연합회에서 관계부처, 금융유관기관, 5대 시중은행장 등이 참석한 가운데 '확대 가계부채 점검회의'를 주재하고 전일 발표된 부동산 종합대책의 세부 이행 방안을 점검했다.

이 위원장은 "우리에게 주어진 과제는 두 가지로, 시장 안정을 위한 금융규율은 흔들림 없이 유지하되 금융이 보다 적극적인 역할을 할 필요가 있는 곳으로 자금의 물길을 바꾸는 것"이라며 "이번 대책이 현장에서 성공적으로 작용하기 위해서는 관계부처와 유관기관 및 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"고 당부했다.

이어 "금융위는 앞으로도 주택공급 촉진과 청년 등 실수요자 애로 해소를 위한 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

[AI 인포그래픽=김양섭 기자]

◆ 8월 중 즉시 시행 과제 착수...행정·법 개정 후속 조치 '속도전'

금융위는 대책의 효과를 현장에서 신속히 체감할 수 있도록 과제별 이행 일정에 속도를 낸다.

우선 조속히 시행이 가능한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업자 보증공급 규모 확대, 주거사업장에 대한 보증비율 100% 상향, 이주비 대출 담보인정비율(LTV) 산정방식 합리화 등은 '8월 중' 즉시 시행한다.

캠코펀드 신규 조성, 추가 이주비 대출 보증상품 신설, 전세대출 보증 제한 대상 확대 등 행정적 조치나 법 개정, 내규 개정이 필요한 과제들은 절차를 가속화해 최대한 신속하게 추진해 나간다는 방침이다.

이를 위해 한국주택금융공사, 주택도시보증공사(HUG), SGI서울보증 등 정책금융기관에 내규 개정과 전산시스템 정비 등 후속 조치를 신속히 완료해 줄 것을 당부했다. 금융회사 일선 창구에서도 대출 규제 변경에 따른 차주들의 불편을 최소화하기 위해 직원 교육과 전산 시스템 정비를 철저히 진행해 대출 업무 처리에 혼선이 없도록 주문했다.

이 위원장은 "대책은 발표로 끝나지 않으며 현장에서 제대로 작동하는지 계속 점검하고 미흡한 부분은 즉시 보완해야 한다"며 "여러 사람이 한 마음으로 힘을 모으면 성을 이룬다는 '중지성성(衆志成城)'의 자세로 힘을 모아달라"고 요청했다.

이억원 금융위원장이 14일 오전 서울 중구 은행회관에서 개최한 관계기관 합동 '확대 가계부채 점검회의'에서 재정경제부, 국토교통부, 한국은행, 금융감독원, 한국자산관리공사, 한국산업은행, 한국주택금융공사, 주택도시보증공사, SGI서울보증 등 관계기관 및 은행연합회, 제2금융권 협회, 5대 시중은행 등과 7월 가계대출 동향에 대해 논의한 후, 13일 발표된 ｢부동산 시장을 위한 금융 종합대책｣의 이행에 필요한 사항들을 점검했다. [사진=금융위]

◆ PF 보증 내년 33조원 확대·3조 캠코펀드 조성...주택공급 물꼬

금융위는 멈춰 선 주택공급의 물꼬를 트기 위해 부동산 PF 자금 지원 및 부실 사업장 재구조화 작업에도 총력을 기울여 달라고 관계기관 등에 주문했다.

주택금융공사·주택도시보증공사·SGI서울보증 등 정책보증기관은 "신속한 주택공급과 실수요자 주거안정에 필요한 자금이 원활하게 공급될 수 있도록 할 것"이라며 "구체적으로 PF 사업자 보증공급을 올해 23조원, 내년 33조원으로 대폭 확대하고, 신혼가구 및 청년층을 대상으로 정책금융과 보증지원을 확대하겠다"고 밝혔다.

부실 사업장 재구조화를 맡은 한국자산관리공사(캠코)는 "신규 캠코펀드를 조속히 조성해 부실사업장 정상화를 신속히 추진하고, 신디케이트론 및 금융업권별 자체펀드 등 민간부문과도 지속적으로 협력해나갈 것"이라고 했다. 3조원 규모의 신규 정상화 펀드가 선제적으로 가동될 예정이다.

건설 현장 및 유관기관의 애로 해소를 위한 전담 센터도 신설·가동된다. 한국산업은행은 "건설사 애로해소 센터를 설치해 건설사 유동성 전반에 대한 현황 점검과 주택공급 관련 현장의 애로를 청취할 것이며, 자금애로 해소를 위한 각종 지원방안 등을 안내할 예정이다"라고 밝혔다.

금융감독원은 "주택공급 촉진을 위해 주거사업장에 대한 PF 자기자본비율규제 도입을 한시유예하는 세부방안을 조속히 마련하고, 업권별 정상화펀드 내 사업장별 정상화계획 점검 및 PF 애로해소 지원센터 설치 등 밀착관리해 나갈 것"이라고 설명했다.

◆ 가계대출 총량목표 조정...실수요 자금 트고 청년 '결혼 페널티' 완화

가계부채 총량관리 기조 속에서 자금난을 겪던 실수요자들을 위한 대출 규제 합리화도 병행 추진된다.

금융당국은 가계대출 총량관리 목표를 기존 1.5%에서 3%로 상향 조정해 이주비·중도금·잔금 대출 등 실거주 목적의 자금이 적시에 차질 없이 공급되도록 조치한다.

이에 대해 금융감독원은 "실수요자 대출이 원활히 취급될 수 있도록 금융회사별 총량목표를 수립하기 위해 금융권과 조속히 협의할 예정이며, 금번 방안의 차질없는 추진을 위해 시행세칙 개정 등 필요한 제도 정비도 적기에 완료하겠다"고 강조했다.

은행권도 적극적인 협조와 자율적 관리를 병행하기로 했다. 은행연합회는 "주택공급과 관련된 자금공급이 충분히 이루어지도록 금융권에서도 노력을 강화하되, 신용대출 등에 대한 자율적인 관리 노력은 일관되게 지속해나갈 계획"이라고 밝혔다.

청년층의 주거 부담을 완화하기 위한 맞춤형 정책금융 지원도 대폭 확대된다. 정부는 '청년 주거지원 3종 세트'를 출시하고 총부채원리금상환비율(DSR) 심사 시 청년층의 미래 소득 증가분을 충분히 반영할 수 있도록 조치한다. 또한 보금자리론 소득요건을 기존 합산 방식에서 '부부 중 1인 기준'으로 개편해 신혼부부에게 불리하게 작용했던 이른바 '결혼 페널티'를 완전 해소할 계획이다.

◆ 7월 가계대출 6.2조원↑ 증가세 둔화..."수도권 거래 활성화에 경계감 지속"

[자료=금융위]

이날 회의에서는 최근 가계대출 동향과 시장 상황에 대한 종합적인 점검도 함께 이뤄졌다.

7월 중 전 금융권 가계대출은 6조2000억원 증가해 전월(+8.3조원) 대비 증가 폭이 축소됐다. 세부적으로 주택담보대출은 3조5000억원 늘어 전월(+4.5조원)보다 증가세가 둔화됐으며, 은행권(+4.3조원 → +3.4조원)과 제2금융권(+0.3조원 → +0.1조원) 모두 증가 폭이 줄어들었다. 

업권별로는 은행권 가계대출이 5조4000억원 증가해 전월(+7.6조원) 대비 증가 폭이 크게 축소됐다. 반면 제2금융권 가계대출은 8000억원 증가해 전월과 유사한 수준을 유지했다. 제2금융권 내에서는 상호금융권(+0.2조원 → -0.7조원)이 감소세로 전환됐으나, 저축은행(-0.2조원 → +0.5조원)과 여신전문금융사(-0.2조원 → +0.3조원)는 증가세로 돌아섰다.

금융당국은 휴가철 자금 수요 등 계절적 요인에도 불구하고 금융권의 적극적인 자율관리 조치 시행 등에 따라 가계대출 증가세가 일단 주춤해진 것으로 분석했다. 하지만 수도권 아파트 매매거래량이 지난해 11월 2만1000호에서 올해 3월 2만7000호, 6월 3만호로 꾸준히 늘어나는 등 주택 가격 상승 기대감이 상존하고 있어 안심할 수 없는 상황이라는 진단이다.

이 위원장은 "수도권을 중심으로 한 가격 상승 기대와 거래량 증가 등 위험요인이 상존하는 만큼 향후 가계대출 추이를 면밀하게 모니터링해 철저히 관리할 필요가 있다"고 평가했다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com

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靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 시비에스(CBS) 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다. 하 수석은 "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 희망했다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며 "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다"고 말했다. 하 수석은 "이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있다"며 "주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆"2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 150만호 착공이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만호 정도고 (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만7000호 정도"라며 "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만호 이상이 있다"며 "지난해 9·7 대책 때 135만호 정도 발표했다"고 말했다. 하 수석은 "그 다음에 올해 1·29 대책도 있는데 이걸 다 합치면 한 150만호 정도를 이재명 정부 임기 안에 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며 "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 안에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] ◆"청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다"며 "시가로 따지면 한 21억원 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남과 서초는 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도 "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어 잘 살펴보고 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 밝혔다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 설명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책자금 대출이 있다"며 "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41

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