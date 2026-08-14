오세훈, 미래서울 아침특강 참석...'G3 인재도시' 조성 전략 논의

14일 제116회 미래서울 아침특강 개최..."글로벌 인재 정착 필요"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오세훈 서울시장이 '제116회 미래서울 아침특강'에 참석했다고 14일 밝혔다. 오 시장은 대학 관계자들 및 G3 기획위원회 위원들과 세계 우수 인재가 모여드는 '글로벌 인재도시' 조성을 위한 전략을 논의했다.

제116회 미래서울 아침특강은 이날 오전 7시 30분 서울시청 다목적홀에서 열렸다. 미래서울 아침특강은 서울시 간부와 직원들이 급변하는 행정환경 속에서 시정 핵심 가치와 미래도시 서울 비전에 대한 인사이트를 얻고 학습하는 자리다.

오세훈 시장이 14일 오전 다목적홀에서 열린 '제116회 미래서울 아침특강'에 참석해 김현철 연세대학교 의과대학 예방의학교실 교수와 인사를 나누고 있다. [사진=서울시]

김현철 연세대학교 의과대학 교수는 'G3 인재도시로 가는 길: 서울은 어떻게 세계의 인재를 부를 것인가'를 주제로 강연했다. 강연에는 고려대·서강대·서울대·서울시립대·연세대 앵커사업단 관계자들과 G3 기획위원회 위원들이 참석해 글로벌 인재 유치와 정착을 위한 서울의 역할과 정책 방향을 공유했다.

김 교수는 세계 도시 간 경쟁에서 우수 인재의 유치와 육성이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다고 진단했다. 서울이 대학, 기업, 도시 인프라 등을 적극 활용해 세계 인재가 모이고 성장하는 'G3 인재도시'로 전환해야 한다는 설명이다.

이를 위해 글로벌 인재가 안정적으로 정착할 수 있도록 주거·교육·언어·생활환경을 개선하고, 서울 소재 대학에는 재정·부지·용적률·행정데이터 등 시가 보유한 자원을 전략적으로 지원하는 방안을 제시했다. 서울시립대에서 혁신 정책을 우선 실험한 뒤 다른 대학으로 확산하는 단계별 전략도 내놨다.

글로벌 인재가 서울에 오는 데 그치지 않고 교육과 취업을 거쳐 장기간 정착할 수 있는 환경을 마련해야 한다는 제언도 나왔다. 영어 상시응대 거점과 글로벌 인재 주택·특구, 글로벌 기숙사촌 조성 등 정주·생활 지원 방안이 대표적이다.

서울시는 민선 9기 목표로 세계 '글로벌 톱3 도시(G3)' 도약을 내걸고 관련 정책 발굴을 추진하고 있다. 분야별 전문가로 구성된 G3 기획위원회를 중심으로 미래 성장전략을 마련하고 글로벌 인재 유치·육성을 위한 환경 조성을 핵심 과제로 추진할 계획이다.

blue99@newspim.com