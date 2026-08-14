서울시 '서울 가드닝 크루' 참여자 모집...도심 속 정원 가꾼다

서울숲·보라매공원·월드컵공원 등 관리 활동

8월29일~ 9월12일 총 3회 활동...75명 모집

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 시민들이 도심 공원의 정원을 직접 가꾸고 관리하는 '2026 서울 가드닝 크루' 참여자 75명을 모집한다고 14일 밝혔다.

서울 가드닝 크루는 시민이 정원 조성과 관리에 직접 참여하며 일상 속 정원문화를 경험할 수 있도록 마련된 공원여가 프로그램이다. 지난 5월 청년 55명이 서울숲에 171.2㎡ 규모의 시민참여형 정원을 조성했다. 이번에는 기존 정원을 지속적으로 관리하는 활동으로 범위를 넓혔다.

서울 가드닝 크루 포스터 [사진=서울시]

활동은 오는 29일부터 내달 12일까지 총 3회에 걸쳐 서울숲·보라매공원·월드컵공원에서 진행된다. 공원별로 25명씩 총 75명을 모집한다. 참여자는 희망하는 공원 1곳을 선택할 수 있다. 청년 크루와 일반 시민, 시민·마을정원사 등 정원에 관심 있는 누구나 참여 가능하다.

첫 활동일인 29일에는 모든 참여자가 서울숲에 모여 오리엔테이션과 안전교육, 정원 유지관리 기본 이론을 배운다. 이후 2·3회차에는 각 공원에서 전문강사와 함께 잡초 제거와 가지 정리, 보식, 멀칭, 식물 생육상태 점검 등 정원 관리 활동을 진행한다.

공원별 식재 환경과 관리 상태에 따라 활동 내용도 달라진다. 서울숲에서는 야외무대 인근 정원의 잡초를 제거하고 지피식물을 보충하는 한편 수목표찰을 설치한다. 보라매공원에서는 '2025 보라매 가드닝 클럽' 정원의 초화류와 관목을 나눠 재배치하고 멀칭 재료를 보충한다. 월드컵공원에서는 메타세쿼이아길에 조성된 '2025 서울 가드닝 크루 챌린지' 정원을 대상으로 저관리형 정원 유지관리 실습을 진행한다.

참여자들이 공원을 관찰하고 기록하는 '정원 빙고' 미션도 운영된다. 꽃이 핀 식물 찾기와 새소리 듣기, 쓰레기 줍기, 다양한 잎 모양 찾기 등의 활동으로 구성된다.

신규 참여자에게는 서울 가드닝 크루 티셔츠가 제공되며 회차별 활동을 마치면 인증 키캡을 받을 수 있다. 하반기 성과공유회 참여와 우수 활동가 시상 기회도 주어진다. 참여 신청은 오는 15일 낮 12시부터 별도 예약 페이지에서 선착순으로 받는다. 참가비는 무료다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "정원은 새로 만드는 것만큼 꾸준히 돌보는 과정이 중요하다"며 "서울 가드닝 크루를 통해 시민들이 공원의 정원을 함께 가꾸고 생활 속에서 정원문화를 실천하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

blue99@newspim.com