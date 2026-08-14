부산시, 장애아동·발달장애인 지원센터 개소…맞춤형 통합 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일 장애아동·발달장애인지원센터를 개소했다
- 센터는 조기발견과 개인별 맞춤지원 체계를 구축했다
- 부산시는 가족돌봄 부담 완화와 생애주기 연계를 기대했다
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가족 돌봄 부담 경감 및 지속 지원 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 장애아동과 발달장애인, 가족을 위한 지원 거점인 부산광역시장애아동·발달장애인지원센터를 열고 조기발견과 맞춤형 통합지원 강화에 나선다.
부산시는 14일 오후 2시 부산진구 범천동에 있는 센터에서 개소식을 개최한다고 밝혔다. 행사에는 한국장애인개발원과 보건복지부, 부산시, 부산시의회, 장애인복지 유관기관 관계자 등이 참석한다.
센터는 장애아동 복지지원법 개정에 따라 설치가 의무화된 시설로 보건복지부가 시도별 1곳 설치를 추진하면서 마련됐다.
시는 올해 초부터 사무실 임대와 직원 채용을 진행했고 지난 5월 리모델링과 인테리어 공사를 마쳤다.
센터는 18세 미만 장애아동의 개인별 지원계획을 수립하고 영유아 발달상담과 조기개입을 지원한다. 장애아동지원 네트워크 구축, 부모교육, 가족지원 등을 맡는다.
18세 미만 등록장애아동은 관할 읍면동 주민센터나 센터에 개인별 지원계획 수립을 신청할 수 있다. 9세 미만은 장애등록이 없더라도 발달재활서비스 결정서나 장애 의심 소견서가 있으면 신청 가능하다.
센터는 6세 미만 영유아 가운데 등록장애아동이나 장애 의심 소견이 있는 아동, 영유아 건강검진에서 심화평가 권고나 지속관리 필요 판정을 받은 경우 조기개입서비스를 제공한다.
가족중심 양육코칭은 조기개입전문가가 가정을 방문해 일상에서 활용할 수 있는 상호작용 방법과 양육기술을 부모에게 직접 안내하는 방식이다.
시는 이번 센터 개소가 장애아동의 발달 지원체계를 강화하고 가족의 돌봄 부담을 덜어주는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
기존 부산발달장애인지원센터와 통합 운영해 발달장애인의 아동기부터 성년기까지 생애주기별 서비스를 연계할 계획이다.
황순길 사회복지국장은 "부산장애아동·발달장애인지원센터가 장애아동과 가족에게 필요한 서비스를 연결하는 지역사회 통합지원의 출발점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com