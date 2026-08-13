강원동부보훈지청, 지역 독립유공자 15인 디지털 복원

AI 핵심 요약beta
- 강원동부보훈지청이 13일 지역 독립유공자 15인 초상을 복원해 전시했다.
- 광복 81주년 기념전으로 강릉 독립운동 유공자 15인에 초점을 맞췄다.
- 청사 전시 후 강릉시 경축식과 보훈회관으로 이어질 예정이다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원동부보훈지청은 광복 81주년을 기념하여 지역 독립유공자 15인의 초상을 디지털로 복원해 청사 내에 전시했다고 13일 밝혔다.
이번 전시는 제81주년 광복절을 맞아 독립유공자의 희생과 독립정신을 널리 알리기 위해 마련됐으며 강릉3·1독립만세운동기념탑의 독립유공자 10인과 강릉항일기념공원의 독립유공자 5인에 초점을 맞췄다.
남아 있는 인물사진은 디지털 기술로 복원됐 사진이 확인되지 않는 일부 인물들은 현존 조형물과 관련 자료를 바탕으로 초상이 재구성됐다. 전시물에는 생몰연도와 포상정보, 주요 공적 등이 수록돼 있으며 QR코드를 통해 자세한 정보도 제공하고 있다.
현재 강원동부보훈지청 청사에서 전시되고 있다. 이후 강릉시 광복절 경축식 및 보훈회관 등에서 전시가 지속될 예정이다.
최윤정 지청장은 "이번 전시를 통해 지역 독립유공자들의 얼굴과 이야기를 가까이에서 만나고 그들의 숭고한 독립정신을 기억하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com