정선우체국·정선 북평면과 공간 공동 이용 협력모델 제시

AI 핵심 요약beta
- 정선군 북평면과 정선우체국이 13일 협약했다.
- 나전우체국은 10월 북평면 행정복지센터로 입주한다.
- 양측은 공공자원 활용해 지역발전 협력한다.
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[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 정선군 북평면과 정선우체국이 공간 공동 이용 및 지역발전을 위한 협력모델을 시작하기로 했다.
양 기관은 13일 북평면 행정복지센터에서 업무협약을 체결했다. 이번 협약에 따라 나전우체국은 10월 중 북평면 행정복지센터 1층에 입주할 예정이다. 이는 지방정부와 강원지방우정청이 협력하는 기반을 마련하는 첫 사례로 기록된다.
이번 협약은 공공기관 간 자원 활용을 극대화해 행정업무의 효율성을 높이고 직원들의 근무환경을 개선하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 지역주민을 위한 복지 및 공공사업에 두 기관이 협력하기 위한 취지로 추진됐다.
강원지방우정청은 이번 협약의 원활한 추진을 위해 지역 주민과 소통하기 위한 노력으로 이장협의회에도 참석해 사업의 목적을 설명했다.
이 협약은 지역소멸 문제에 대응하고 공공자원을 효율적으로 활용하기 위한 행정융합 모델이라는 점에서 중요하다. 양 기관은 앞으로도 공간을 넘어서 지역사회와 공공서비스를 연계하는 다양한 협력사업을 지속적으로 발굴할 계획이다.
onemoregive@newspim.com