12·29 여객기 참사 유가족 만난 韓총리…"그간 정부 대응 사죄"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리는 13일 유가족을 만나 사죄했다.
- 한 총리는 무안공항서 참사 희생자를 추모했다.
- 한 총리는 조사 투명성과 피해자 지원을 약속했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 12·29 여객기 참사 유가족을 만난 13일 "그간 정부 대응이 유가족 눈높이에 미치지 못했던 점을 사죄드린다"고 밝혔다.
한 총리는 이날 무안국제공항을 찾아 참사 희생자를 추모하고 유가족 50여명과 만나 사고 조사 및 피해자 지원 등에 대한 건의사항을 들었다.
앞서 한 총리는 임명 당시 국회 인사청문회 과정에서 "국무총리로 일하게 된다면 (12·29 여객기 참사) 유가족을 직접 찾아뵙고 말씀을 듣겠다"고 밝힌 바 있다.
한 총리는 사고 조사와 관련해 독립성·공정성에 기반한 철저한 원인규명과 신속한 조사, 투명한 정보공개를 약속했다.
한 총리는 "항공·철도사고조사위원회(항철위)가 국무총리 소속으로 이관된 취지를 살려 독립적이고 공정하게 사고 원인을 규명할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
그러면서 "새로이 임명된 최기영 항철위 위원장을 중심으로, 조사 과정과 결과를 유가족분들이 충분히 이해하고 신뢰할 수 있도록 가능한 범위에서 정보를 최대한 투명하게 공유하고 주요 진행상황을 충실히 설명드릴 수 있도록 하겠다"고 했다.
한 총리는 피해자 지원 및 희생자 추모와 관련해 관계기관에 유가족과 소통을 강화해야 한다고 강조했다.
그는 12·29여객기참사지원·추모위원회 등에 유가족과 정례적으로 만나 건의사항을 듣고 진행상황을 공유하는 소통의 자리를 마련하도록 지시했다.
국무총리 비서실장에게도 유가족의 목소리가 총리실에 직접 전달되고, 관련사항을 살필 수 있도록 별도의 상시 소통채널을 구축할 것을 주문했다.
한 총리는 이날 유해 재수습 현장을 찾아 진행상황을 점검하기도 했다. 그는 "현장을 지켜주고 계신 관계자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다. 희생자분들의 유해가 하루빨리 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 마지막 한 점까지 놓치지 않겠다는 마음으로 최선을 다해달라"고 요청했다.
지난 4월 시작된 유해 재수습에는 군·경찰·소방 등 관계기관이 일평균 200~300여명 참여하고 있다. 지난 12일 기준 유해추정 1620점과 유류품 851점 등이 수습됐다.
sheep@newspim.com