롯데마트·슈퍼, '테이스티 프리미엄' 론칭...와인 2종 신규 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트·슈퍼가 13일 테이스티 프리미엄을 론칭했다.
- 미국 나파밸리 와인 2종을 각 3만4900원, 3만2900원에 판다.
- 추석 선물세트로도 운영해 테이스티 라인업을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 롯데마트·슈퍼가 자체 와인 시리즈 테이스티의 신규 라인 '테이스티 프리미엄'을 론칭했다.
롯데마트·슈퍼는 2023년 12월부터 와인 대중화 프로젝트를 추진하며 테이스티 시리즈를 선보여 현재 18종의 제품을 갖췄다. 5000원 미만의 초저가 라인 '테이스티 심플'과 가성비를 높인 대용량 상품도 잇달아 선보였다. 올해 6월까지 시리즈 누적 판매량은 40만병을 넘어섰으며, 2026년 상반기 매출은 전년 동기 대비 약 175% 증가했다.
'테이스티 프리미엄'은 지난 8월 초부터 판매를 시작한 신규 라인이다. 가격 부담으로 접하기 어려웠던 고급 산지의 프리미엄 주류 라인업이다.
이번에 선보이는 상품은 미국 나파밸리의 레드·화이트 와인 2종이다. 나파밸리는 미국을 대표하는 고급 와인 산지로, 뛰어난 품질을 바탕으로 전 세계 와인 애호가들에게 높은 평가를 받는 지역이다. '테이스티 프리미엄 나파밸리 까베르네 소비뇽(750ml)'은 풍부한 과일 풍미와 묵직한 바디감이 특징이며, '테이스티 프리미엄 나파밸리 샤르도네(750ml)'는 부드러운 질감과 균형 잡힌 산도를 갖췄다. 두 상품은 롯데마트와 보틀벙커 전 점, 롯데슈퍼 그랑그로서리 도곡점에서 각 3만4900원, 3만2900원에 판매한다.
해당 신상품은 다가오는 추석을 맞아 선물세트로도 운영한다. 이와 함께 부르고뉴, 몽페라 등 기존 인기 테이스티 라인업을 활용한 세트도 마련해 선택지를 넓혔다.
flurry327@newspim.com