대전시의회 행자위, 시 조직개편안 원안 가결...'복지국' 명칭 유지

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회 행자위가 13일 조직개편안을 원안 가결했다.
- 복지국 명칭은 유지하고 시민사회국을 신설했다.
- 성평등 정책의 실효성과 공감대 형성을 주문했다.
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시민사회국 신설...청년·교육·노동 등 업무 담당
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회 행정자치위원회가 민선 9기 대전시 첫 조직개편안을 원안 가결했다.
시가 당초 기존 복지국을 '성평복지국'으로 변경하는 방안이 추진됐지만, 시민단체 간 명칭을 둘러싼 논란이 빚어지면서 기존 복지국 명칭을 유지하기로 했다.
대신 신설되는 시민사회국에 청년·교육·노동·시민참여 등 관련 업무를 편제하고 성평등 정책은 시정 전반에서 추진될 수 있도록 했다.
13일 시의회에 따르면 행정자치위원회는 이날 열린 제298회 임시회 제1차 회의에서 기획조정실 소관 '대전광역시 행정기구 및 정원 조례 전부개정조례안'을 심사해 원안대로 가결했다.
인미동 위원장(더불어민주당)은 조직개편 과정에서 시민들에게 충분한 설명과 공감대 형성이 이뤄지지 못한 점에 아쉬움을 나타내며 "향후 다양한 의견을 폭넓게 수렴해야 한다"고 주문했다.
아울러 성평등 정책이 시정 전반에서 실질적으로 구현돼야 한다고 강조하고, 대전충남행정통합준비단과 녹지농생명국 폐지 이후에도 행정통합과 녹색도시 조성 정책이 지속적으로 추진돼야 한다고 당부했다.
김영미 위원(더불어민주당)은 "조직 명칭 변경이나 국 신설만으로 성평등이 실현되는 것은 아니다"라며 시민들이 실제 생활에서 체감할 수 있는 정책의 중요성을 강조했다. 김 위원은 "여성의 경력단절과 일자리, 임금격차, 일·가정 양립 등 실질적인 정책이 중요하다"며 "찬반 어느 한쪽에 치우치기보다 충분한 사회적 합의를 거쳐 정책 방향을 시민들에게 명확히 설명해야 한다"고 말했다.
권인호 위원(더불어민주당)은 "대전시의 성평등 정책에 대한 기조와 철학이 조직과 정책에 보다 명확하게 드러날 필요가 있다"고 지적했다. 권 위원은 "성평등의 가치가 특정 부서에 국한되지 않고 시정 전반에 반영될 수 있도록 정책 추진력을 확보하고 향후 조직개편에서도 적극적으로 검토할 것"이라고 주문했다.
한편 행정자치위원회는 오는 14일 폭염 대응 현장을 방문해 시민과 근로자의 안전관리 실태를 점검하는 등 현장 중심의 의정활동을 이어갈 예정이다.
vincent977@newspim.com