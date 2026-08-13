李대통령 "선택적 모병제 도입…국방개혁 통해 軍 구조 개선"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 13일 선택적 모병제와 국방개혁을 강조했다.
- 저출생에 맞춰 인력 중심 군 구조를 첨단·기술 중심으로 바꾸겠다고 했다.
- 초급 간부 처우를 빠르게 개선해 강한 군대를 만들라고 주문했다.
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"초급 간부들 처우 개선도 빠르고 과감히 추진" 주문
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 선택적 모병제 도입과 함께 첨단 장비·기술을 도입하는 동시에 초급 간부들의 처우를 개선하는 국방개혁을 추진하겠다고 다시 한 번 강조했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 43차 수석보좌관회의를 주재하며 "지속적인 저출생 때문에 현재와 같은 인력 중심의 보병 중심의 비효율적인 군(軍) 구조를 유지하는 것은 가능하지도 않고 또 바람직하지도 않다"고 말했다.
군 구조 개선을 위해 선택적 모병제를 도입하고 첨단 장비와 기술 중심의 스마트 정예 강군으로 탈바꿈시키겠다는 게 이 대통령의 구상이다.
◆"초급 간부 처우 개선 빠르고 과감히 추진" 주문
특히 이 대통령은 "전장 환경이 인공지능(AI)과 드론, 로봇을 중심으로 변하는 만큼 미래전에 대비하려면 국방체계를 기술과 첨단 장비 중심으로 재편해야 한다"며 "이 과정에서 중요한 것은 국방의 주역인 우리 청년들이 미래에 더 나은 삶을 계획할 수 있도록 제도를 재설계하는 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 "군 생활이 인생의 낭비 또는 손해라는 생각이 들지 않게 하는 것이 우리 정부의 큰 책임"이라고 말했다.
이 대통령은 "초급 간부들에 대한 처우 개선 역시 빠르고 과감하게 추진하라"며 "결국 국방도 사람이 하는 것으로 청년들이 군 복무를 보람있게 생각하고 또 군이 청년들의 사회 진출을 든든하게 뒷받침해 줄 때 진짜 강한 군대가 만들어진다"고 거듭 강조했다.
이를 위해 이 대통령은 "필요한 재정적·제도적 지원 정책을 최선을 다해 발굴하고 또 조속히 시행해 달라"고 주문했다.
pcjay@newspim.com