청주 생활자원회수센터 '현도면 유지'…휴암동 이전 백지화

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 13일 생활자원회수센터를 현도면 현 부지에 보완해 추진하기로 했다.
- 이전 시 5~6년 소요와 500억원대 비용 부담이 커 사업 지연이 우려됐다.
- 시는 흡음·방음 보완과 소통 강화로 주민 피해를 줄이겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 논란이 이어진 생활자원회수센터를 다른 곳으로 옮기지 않고 현도면 부지에 보완해 추진하기로 했다. 이전에 따른 행정절차와 공사 기간, 막대한 재정 부담 등을 종합적으로 고려한 결정이다.
청주시는 각계 의견 수렴과 실무 검토를 거쳐 생활자원회수센터를 현도면 현 위치에 건립하되 주민 피해를 줄이기 위한 시설 보완과 지역사회 소통을 강화하겠다고 13일 밝혔다.
시는 당초 거론된 휴암동 이전의 경우 주민 설득과 시의회 예산 승인, 설계·공사·준공 등 절차를 거치려면 최소 5~6년이 걸릴 것으로 내다봤다. 현재 운영 중인 재활용선별센터가 노후화한 데다 근로자들의 열악한 근무환경을 고려하면 시설 개선을 더 늦추기 어렵다는 판단이다.
부지 여건도 이전에 걸림돌로 작용했다. 휴암동 부지는 자연녹지지역으로 향후 자원순환 관련 시설을 확충할 필요성이 있지만 생활자원회수센터가 들어서면 부지 면적이 부족해 연계시설 설치가 제한될 수 있다는 게 청주시 설명이다.
청소차 임시주차장과 환경관리원 휴게공간을 별도로 확보해야 하는 문제도 제기됐다. 재정 부담 역시 주요 고려 사항이다. 현도면에서 진행 중인 공사를 중단하고 계약을 해지할 경우 기존 용역·설계·공사비와 위약금 등 매몰비용이 발생한다.
여기에 부지 변경에 따른 추가 공사비까지 더하면 추가 부담만 최소 250억원에서 최대 수백억원에 이를 수 있어 최종 사업비가 500억원을 넘어설 가능성이 있다고 청주시는 밝혔다.
특히 부지를 변경할 경우 중앙정부와 충북도의 기존 재정 지원이 유지될지도 불확실해 공공사업 변경에 따른 재정 손실이 커질 수 있다는 설명이다. 청주시는 대신 현도면 시설을 중심으로 미래형 자원순환 체계를 구축한다는 방침이다.
민선 9기 인수위원회 태스크포스(TF)가 제안한 환경기초시설 명소화와 유휴부지 재창조, 자원순환 전 과정의 연계, 쓰레기 감량과 재활용 극대화, 에너지 회수·업사이클 등을 아우르는 자원순환 클러스터 구축을 검토하기로 했다.
주민 우려를 줄이기 위한 시설 보완도 추진한다. 건설 중인 생활자원회수센터에 흡음·방음시설 등을 추가하고 주변 지역의 피해를 최소화할 수 있도록 주민 요구사항을 재검토할 계획이다.
청주시는 "공공사업을 추진하는 과정에서 지역 주민들과 충분히 소통하지 못해 갈등이 발생한 점을 깊이 사과한다"며 "앞으로 주민과 지속적으로 소통하면서 시민이 존중받는 시민특별시 청주를 만들어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com