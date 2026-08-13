유연정, 첫 단독 시구…두산 베어스 홈경기 출격

AI 핵심 요약beta
- 유연정이 13일 첫 단독 시구에 나섰다.
- 유연정은 잠실서 두산-한화전에 시구자로 참석했다.
- 유연정은 떨리지만 좋은 기운 전하겠다 했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유연정이 데뷔 후 첫 단독 시구에 나선다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 유연정은 13일 오후 7시 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 KBO리그 두산 베어스와 한화 이글스의 경기에 시구자로 참석한다.
첫 단독 시구를 앞둔 유연정은 소속사를 통해 "혼자 시구를 하는 건 처음이라 떨리면서도 설렌다"며 "의미 있는 기회를 주신 두산 베어스에 감사드리고, 최선을 다해서 경기에 좋은 기운을 전할 수 있도록 하겠다. 선수분들도 부상 없이 경기 잘 마무리하셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다.
이번 시구는 음악과 뮤지컬 무대를 오가며 활동해온 유연정이 처음으로 홀로 마운드에 오른다는 점에서 의미를 더한다. 특유의 밝고 긍정적인 에너지로 경기장에 활기를 불어넣을 것으로 기대되는 가운데, 무대 위에서 보여준 청량한 매력과 폭발적인 가창력에 이어 마운드에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.
유연정은 그룹 우주소녀와 아이오아이(I.O.I) 활동을 통해 뛰어난 보컬 실력을 선보이며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 2022년 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓힌 그는 뮤지컬 '리지'를 시작으로 '사랑의 불시착', '알로하, 나의 엄마들', '그레이트 코멧', '프리다', '슈가' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.
최근에는 뮤지컬 '베토벤'의 마지막 공연까지 성공적으로 마치며 폭넓은 소화력과 존재감을 다시 한번 입증했다. 음악과 무대를 넘어 야구장 마운드까지 활동 영역을 넓힌 유연정의 새로운 도전에 기대가 모인다.
한편 유연정은 앞으로도 뮤지컬을 비롯해 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com