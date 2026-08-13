동해시, 민선9기 공약실천계획 보고회 개최...45개 공약 1조1033억여원 투입

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 13일 민선9기 공약실천계획 보고회를 열었다
- 해양경제 등 6개 분야 45개 공약 이행계획을 점검했다
- 총사업비 1조1033억 원 공약을 단계별로 관리한다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 13일 본관 회의실에서 '민선9기 공약실천계획 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 보고회는 공약을 단순 사업목록에 그치지 않고 임기 내 이행 기준을 명확히 설정하는 것을 목표로 했다. 시장과 지휘부, 공약 주관 부서장이 참석해 해양경제, 책임행정, 미래산업, 관광문화, 교육복지, 안심도시 등 6개 분야의 45개 공약을 종합적으로 점검했다.
각 공약에 대해 실현 가능성, 재원 확보 방안, 연차별 추진 일정, 행정 절차, 예상되는 문제점과 대응 방안 등을 면밀히 살피면서 대규모 재원이 소요되는 사업은 단계별 목표를 설정해 민선9기 임기 내 달성할 수 있도록 관리할 예정이다.
45개 공약의 총사업비는 약 1조 1033억 7600만 원으로 추정된다. 시는 이를 실행형 11건, 관리형 8건, 전략형 26건으로 나눠 국·도비 및 민간재원 확보 가능성을 검토하고 실행력을 높일 방침이다.
또한 시민의 의견을 반영하기 위한 소통체계도 강화한다. 지난 7월 10개 동에서 진행된 시민소통간담회와 현재 운영 중인 '열린시장실'에서 접수된 의견은 시정 과제와 연계해 정책에 반영된다.
시는 이번 보고회에서 수집된 의견을 반영해 공약실천계획을 최종 확정하고 이를 시민에게 공개할 예정이다. 이후 공약별 추진 상황과 연차별 목표 달성 여부를 지속적으로 점검해 시민이 확인할 수 있는 관리체계를 구축한다.
이정학 동해시장은 "공약의 실행은 발표하는 것보다 중요하다"며 "45개 공약마다 책임져야 할 목표를 분명히 하고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com