시흥시·서울대·오픈AI, 공동 '인공지능 여름 캠프' 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 12일 서울대·오픈AI와 AI 여름캠프를 열었다.
- 관내 고교생 등 80여명이 생성형 AI 교육과 멘토링을 받았다.
- 학생들은 팀별 AI 프로토타입을 만들고 우수 3팀이 시상했다.
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프로젝트 기반 실전 협업 교육 진행
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 12일 서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동에서 서울대학교, 글로벌 인공지능 기업 오픈AI(OpenAI)와 공동으로 '인공지능(AI) 여름 캠프'를 개최했다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 캠프에는 시흥 관내 고등학교 재학생과 서울대, 국가거점국립대 학생 등 80여 명이 참가해 지자체와 대학, 글로벌 기업이 협력한 미래 인재 양성 모델을 선보였다.
행사는 신영기 서울대 시흥캠퍼스 본부장과 김경훈 오픈AI 코리아 대표의 환영사로 시작됐다. 이어 프로젝트 기반 학습(PBL) 방식으로 교육과 멘토링, 프로토타입 제작이 진행됐다.
참가자들은 챗지피티(ChatGPT)와 코덱스(Codex) 등 최신 생성형 AI 기술을 활용한 서비스 구현 교육을 이수하고 팀별 토론을 통해 일상 속 문제를 해결하는 AI 프로토타입을 직접 제작했다.
학생들은 아이디어 도출부터 역할 분담, 결과물 구현까지 전 과정을 대학생 멘토들과 협업해 완성했으며 각 팀의 발표 후 심사를 거쳐 선정된 우수 3개 팀에 대한 시상이 진행됐다.
시는 이번 행사가 관내 고등학생들에게 단순한 AI 활용을 넘어 실전 문제 해결 능력과 협업 역량을 높이는 계기가 됐다고 평가했다.
함은정 시흥시 미래전략담당관은 "청소년들이 AI를 통해 아이디어를 직접 구체화하고 협업해 완성하는 의미 있는 경험을 쌓았기를 바란다"며 "앞으로도 서울대 지역공헌사업과 연계해 미래 기술을 체험하고 역량을 키울 수 있는 교육 프로그램을 지속해서 확대하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com