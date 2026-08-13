궁중비책, 중국 왓슨스 2600개 점포 입점…온·오프라인 유통망 확대

AI 핵심 요약beta
- 궁중비책이 13일 중국 왓슨스 2600개 매장 입점을 완료했다.
- 궁중비책은 7월 24일 왓슨스서 신제품 마케팅 우수 브랜드로 선정됐다.
- 중국법인 중심으로 오프라인·온라인 유통 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 제로투세븐의 영유아 스킨케어 브랜드 궁중비책이 중국 왓슨스 2,600개 매장 입점을 완료했다고 밝혔다. 이는 올해 2월부터 단계적으로 진행된 입점 결과다.
궁중비책은 지난 7월 24일 중국 왓슨스가 개최한 '2026 브랜드 성장회의'에서 '신제품 마케팅 우수 브랜드'로 선정됐다. 이번 행사는 왓슨스 185주년을 기념해 입점 브랜드를 대상으로 시장 변화와 성장 전략을 공유하기 위해 마련됐다.
궁중비책은 지난 5월 중국 산둥성 칭다오에서 진행한 브랜드 팝업스토어를 통해 현지 소비자와의 접점을 확장하고 브랜드 및 제품을 알린 성과를 인정받아 이번 수상의 수상했다.
회사는 입점 초기부터 안정적인 판매 실적을 이어가고 있으며, 제품 경쟁력과 브랜드 포지셔닝을 바탕으로 왓슨스와 협력을 개선하며 현지 판매 기반을 확장할 계획이다.
궁중비책은 중국 법인을 중심으로 현지 유통 구조를 재정비하며 수익성을 개선하고 있다. 기존 도매 중심에서 주요 소매채널에 직접 진입하는 방식으로 유통 전략을 전환해 시장 관리력을 높이고 소비자에게 일관된 브랜드 이용을 제공하고 있다.
이에 따라 중국 내 주요 온·오프라인 유통채널로 판매 접점을 확장하고 있다. 2025년에는 유통기업 팡둥라이에 입점했으며, 샘스클럽 등 대형 오프라인 채널에서도 판매를 확장 중이다. 궁중비책은 팡둥라이 14개 매장에 입점해 판매 성과를 거두고 있으며, 이를 기반으로 현지 주요 유통채널의 입점 제안도 이어지고 있다.
온라인 유통에서는 틱톡과 티몰 등 중국 주요 이커머스 플랫폼을 중국 법인이 직접 운영하는 방식으로 전환해 시장 대응력과 브랜드 관리 역량을 개선하고 있다. 티몰에서는 영유아 선케어와 크림 등 핵심 카테고리에서 국내 브랜드 중 높은 순위를 기록하고 있다.
궁중비책은 중국 화장품 시장에서 채널별 소비자와 유통 특성을 세분화해 추가 성장 기회를 확보할 계획이다.
제로투세븐 관계자는 "이번 수상은 중국의 주요 헬스앤뷰티 유통채널인 왓슨스에서 궁중비책의 제품력과 현지 마케팅 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "왓슨스, 팡둥라이 등 주요 오프라인 채널과 틱톡, 티몰 등 온라인 플랫폼까지 채널 특성에 맞춘 전략으로 중국 시장에서 지속 가능한 성장 기반을 이어갈 것"이라고 말했다.
whitss@newspim.com