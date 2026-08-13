[MLB] 송성문, 11회말 이 악문 결승 득점...배지환도 대주자로 득점

AI 핵심 요약beta
- 송성문이 13일 샌디에이고의 끝내기 역전승을 이끌었다.
- 샌디에이고는 밀워키를 4-3으로 꺾고 5연승을 달렸다.
- 송성문은 연장 11회 도루와 득점으로 승부를 갈랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스 송성문이 연장 11회말 대주자로 투입되어 과감한 2루 도루와 폭풍 같은 주루로 내셔널리그 승률 1위 밀워키 브루어스를 무너뜨렸다.
샌디에이고는 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2026 메이저리그 밀워키와의 홈경기에서 연장 11회 혈투 끝에 4-3으로 끝내기 역전승을 거두었다. 밀워키와의 홈 3연전을 모두 싹쓸이한 샌디에이고는 5연승을 달리며 시즌 65승 57패를 기록했다.
이날 한국인 야수 송성문과 배지환(밀워키)은 나란히 선발 라인업에서 제외된 채 벤치에서 경기를 시작했다. 경기 초반 샌디에이고는 병살타를 연발하며 답답한 흐름을 이어갔다. 2회초 밀워키 게리 산체스에게 선제 솔로 홈런을 내준 뒤 3회초 브라이스 투랑에게 1타점 적시타를 허용해 0-2로 끌려갔다. 3회말 산더 보가츠의 솔로 홈런과 8회말 제이크 크로넨워스의 내야 안타 적시타로 2-2 동점을 만들었지만 추가 점수를 뽑지 못해 경기는 연장 승부치기로 향했다.
치열한 승부는 연장 11회 승부치기에서 갈렸다. 11회초 코리안 리거들의 대주자 주력 대결이 펼쳐졌다. 밀워키는 2루 승부치기 주자 윌리엄 콘트레라스를 대신해 배지환을 대주자로 전격 투입했다. 배지환은 게리 산체스의 좌중간 2루타 때 빠른 발을 살려 홈을 밟으며 3-2 리드를 가져오는 득점을 올렸다.
그러나 11회말 송성문이 판을 완전히 뒤집었다. 샌디에이고는 매니 마차도의 땅볼로 만든 1사 3루에서 타이 프랜스가 몸에 맞는 공으로 출루하자 프랜스 자리에 송성문을 대주자로 보냈다. 이어진 잭슨 메릴의 우익수 희생플라이로 3-3 동점이 된 2사 1루에서 송성문이 승부수를 던졌다. 포수 루이스 캄푸사노의 타석 때 차가운 판단력으로 2루를 향해 뛰었고 상대 배터리의 견제 동작에도 불구하고 시즌 12호 도루를 성공시켰다.
이어 캄푸사노가 우전 안타를 때려냈고 우익수 앞 짧은 안타였지만 송성문은 3루를 돌아 주저 없이 홈으로 돌진했다. 밀워키 우익수 루이스 라라의 송구가 다소 높게 뜨는 틈을 타 송성문은 포수의 태그를 피하는 과감한 헤드퍼스트 슬라이딩으로 홈플레이트를 찍었다. 심판의 세이프 판정과 함께 길었던 혈투가 샌디에이고의 끝내기 승리로 마감됐다.
송성문은 2할대 타율로 부진을 겪고 있지만 내야 전 포지션을 소화하는 수비력과 과감한 주루 능력으로 빅리그 로스터에 남아 있어야 하는지를 완벽히 증명해 냈다.
psoq1337@newspim.com