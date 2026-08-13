엔씨 'TL' 글로벌, 연내 자체 서비스 전환

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 13일 TL 글로벌 서비스를 연내 자체 전환했다.
- 퍼플·스팀·콘솔 이용자는 통합 글로벌 환경에서 즐긴다.
- 계정·캐릭터·아이템 등 기존 데이터는 그대로 유지된다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = ㈜엔씨가 ㈜퍼스트스파크 게임즈에서 개발한 MMORPG '쓰론 앤 리버티(Throne and Liberty, TL)'의 글로벌 서비스를 연내 자체 서비스 체제로 전환한다.
엔씨는 글로벌 이용자들에게 안정적인 서비스를 변함없이 제공하고, 개발과 서비스 운영 간 연계를 더욱 강화하기 위해 그동안 아마존 게임 스튜디오와 협력해 온 TL의 글로벌 서비스를 직접 운영할 예정이다.
연내 전환이 완료되면 엔씨 퍼플과 스팀, 플레이스테이션, 엑스박스 등 PC 및 콘솔 플랫폼 이용자들이 하나의 통합된 글로벌 환경에서 TL을 즐길 수 있다.
서비스 전환 이후에도 이용자의 캐릭터 정보, 플레이 진행도, 인벤토리 아이템, 게임 내 화폐 루센트 등 모든 데이터 변함없이 유지된다. 퍼플 이용자는 별도의 약관 재동의나 추가 절차 없이 기존 계정을 그대로 이용할 수 있다.
서비스 전환에 대한 상세 정보는 쓰론 앤 리버티 공식 홈페이지 및 안내 페이지를 통해 순차 공개될 예정이다.
flurry327@newspim.com