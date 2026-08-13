최초 한글 해부학 교과서, 국가등록문화유산 됐다

AI 핵심 요약beta
- 국가유산청은 13일 한글 해부학 교과서를 등록했다
- 1906년 개정 대한제국 칙임관 문관 대례복은 등록 예고했다
- 두 유물은 근대 의학·복식사 연구의 핵심 자료다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 '해부학(제중원 한글의학교과서)'을 국가등록문화유산으로 등록하고, 1906년 개정 대한제국 칙임관 문관 대례복'을 국가등록문화유산으로 등록 예고했다고 13일 밝혔다.
이번에 등록되는 '해부학(제중원 한글의학교과서)'은 제중원에서 간행한 우리나라 최초의 한글 해부학 교과서로, 근대 서양 의학 교육이 국내에 도입·정착되는 과정을 보여주는 중요한 자료이다.
의학 지식을 한글로 쉽게 풀이하여 당시 의학교육의 확산과 의학 용어의 우리말 정착 과정을 확인할 수 있으며, 한국 근대 의학사와 교육사의 발전상을 보여주는 학술적·역사적 가치를 지닌다.
등록 예고된 '1906년 개정 대한제국 칙임관 문관 대례복'은 1900년에 제정된 문관 대례복 제도가 1906년 개정되면서 변화한 모습을 보여주는 실물로, 현존하는 대한제국기 문관 대례복 가운데 1906년 개정 제식에 따라 제작된 유일한 사례라 희소성과 대표성이 높다.
서구식 예복 제도를 수용하면서도 무궁화 문양 등 대한제국의 국가 상징을 반영하여 근대 국가의 정체성을 나타낸 유물로, 대한제국이 근대 국가 체제를 정비하는 과정에서 관료제와 국가의례가 어떻게 변화했는지를 실증적으로 보여준다.
또한 당시의 정치·사회·문화상을 이해할 수 있는 자료이자 근대 복식문화 연구의 기준 자료로서 역사적·학술적 가치를 지닌다.
특히 대례복은 검정색 모직 바탕에 칼라와 소매 끝에는 파란색 모직을 사용하였는데 이는 1906년 칙임관 대례복의 특징이다. 이외에도 금사 자수, 부속 장식, 금속 장식 등의 구성 요소가 온전하게 남아 있어, 대한제국의 관복 제도와 근대 복식문화의 변천 과정을 보여주는 귀중한 자료이다.
국가유산청은 이번에 등록한 '해부학(제중원 한글의학교과서)'은 지방자치단체와 소유자(관리자) 등과 협력하여 체계적으로 보존·관리하고 활용을 확대할 계획이다. 아울러 등록 예고한 '1906년 개정 대한제국 칙임관 문관 대례복'은 30일간의 예고 기간 동안 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회의 심의를 거쳐 최종 등록 여부를 결정할 예정이다.
국가유산청 관계자는 "앞으로도 근현대 시기의 다양한 분야의 문화유산을 지속적으로 발굴·조사하여 국가등록문화유산으로 등록하고, 우리 사회의 역사와 생활상을 보여주는 문화유산의 보존과 활용을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.
alice09@newspim.com