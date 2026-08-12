태릉CC 공공주택지구, 세계유산영향평가 '조건부 가결'

AI 핵심 요약beta
- 국가유산위원회가 11일 태릉CC 공공주택지구 세계유산영향평가서를 조건부 가결했다.
- LH의 태릉CC 6800가구 공급계획은 OUV 영향 근거를 구체화해야 한다.
- 보완 보고서 확인 뒤 국가유산청이 8월 말~9월 초 유네스코에 제출한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 노원구 태릉골프장(CC) 부지의 공공주택지구 조성 사업의 향방을 결정할 세계유산영향평가서가 국가유산위원회 심의에서 조건부 가결됐다.
12일 국가유산청에 따르면 국가유산위원회 합동분과는 지난 11일 서울 태릉 주변 공공주택지구 조성 세계유산영향평가서 심의 결과, 조건부 가결됐다고 밝혔다.
이번 평가 대상은 한국토지주택공사(LH)가 조성할 계획인 태릉CC 공공주택지구 조성 마스터플랜으로, 이 곳에 주택 6800가구를 공급하는 계획안이다.
위원회는 조건부 가결하면서 사업계획이 세계유산의 탁월한 보편적 가치(Outstanding Universal Value, OUV)에 미치는 영향 정도에 대해 판단한 근거를 구체적으로 적시하도록 주문했다.
또한 평가 대상인 사업계획(LH 마스터플랜)도 평가서에 따로 첨부하도록 요구하고, 현재 제시된 사업계획이 임의로 변경되지 않도록 방지 방안을 마련하라는 조건을 붙였다. 사업시행자는 이 같은 요구사항을 반영한 보완 보고서를 국가유산청에 제출해 확인받아야 한다.
국가유산청은 이러한 보완 및 확인 절차가 끝나면 8월 말~9월 초 사이 평가서를 유네스코에 제출할 계획이다.
앞서 정부는 지난 1월 29일 발표한 도심 주택공급 확대 방안에서 태릉CC를 서울 주택 공급 부지로 제시한 바 있다.
alice09@newspim.com