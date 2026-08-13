K게임 해외 시장 진출 지원…콘진원, '코리아 인디게임 쇼케이스' 개최

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 국내 우수 인디게임의 경쟁력 강화와 해외 시장 진출을 확대하기 위해 하반기 국내외 주요 게임 전시와 연계한 '코리아 인디게임 쇼케이스'를 개최한다고 13일 밝혔다.

콘진원은 올해 하반기에 열리는 국내 최대 규모 인디게임 축제 '부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC 2026)'과 세계 최대 게임 전시회 '게임스컴 2026' 참가를 연이어 지원한다. 이를 통해 K인디게임을 국내외 이용자와 산업 관계자에게 소개하고, 성공적인 글로벌 도약을 이끌 방침이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 2026 코리아 인디게임 쇼케이스 키비주얼. [사진=콘진원] 2026.08.13 alice09@newspim.com

'코리아 인디게임 쇼케이스'는 국내 인디게임의 성과를 알리고, 해외 시장 진출을 다각도로 지원하기 위해 마련됐다. 콘진원은 게임 제작 단계부터 출시, 해외 진출까지 이어질 수 있도록 유수의 국내외 인디게임 전시회 참가를 적극 지원하고 있다.

앞서 지난 5월 일본 교토 미야코멧세에서 열린 일본 최대 규모 인디게임 전문 전시회 '비트서밋 펀치'에서 '2026 코리아 인디게임 쇼케이스 in 비트서밋'을 성공적으로 운영하며 K인디게임의 해외 진출 발판을 마련한 바 있다.

당시 일본 현지 업계 관계자는 "콘진원이 운영하는 한국공동관 참여작들은 항상 완성도가 뛰어나 매년 깊은 관심을 두고 있다"라며 K인디게임에 대해 긍정적으로 평가했다.

실제로 행사에서는 전년 대비 비즈니스 상담 건수가 두 배 이상 증가했으며, 공식 출시 후 실제 매출로 연결될 수 있는 글로벌 게임 플랫폼 스팀(Steam) 내 관심 상품 등록 건수도 상승하는 성과를 거뒀다.

콘진원은 오는 14일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최되는 'BIC 2026'에서 '2026 코리아 인디게임 쇼케이스 in BIC'를 운영하고, 엄선한 국내 우수 인디게임 5개를 소개한다. 참가작은 다이빙스튜디오 '그날의 신문', 썬게임즈 '라이트 오디세이', 오디세이어 '벨라스터', 오블리콘 '넷 레이더스', 프로젝트모름 '론 셰프' 이다.

이어 8월 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 '게임스컴 2026'에서는 기업·소비자 간 거래(B2C) 전시관 내 한국공동관을 마련해 '2026 코리아 인디게임 쇼케이스 in 게임스컴'을 운영한다. 콘진원은 전시·비즈니스 상담·현지 홍보 등을 폭넓게 지원하며 국산 인디게임의 해외 시장 진출에 박차를 가할 예정이다.

'게임스컴 2026' 한국공동관에서는 메이플라이 '프로젝트 레버넌트', 스캔오프너 '던전 세틀러즈', 스튜디오비비비 '모노웨이브', 스팀 플라스크 '할케미스트', 실로폰 '아이러니', 실외기 오퍼레이션 '블랙아웃: 제로 포인트', 어반오아시스 '헬펑크: 퍼가토리움', 엽스튜디오 '더 플래니타리안', 조유스튜디오 '카투바의 밀렵꾼', 프로젝트모름 '론 셰프' 총 10개 국산 인디게임이 전 세계 게이머들과 직접 만날 예정이다.

콘진원은 참가기업이 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 행사 전 사전 홍보 전략 분석 자료를 제공하고, 이를 기반으로 맞춤형 홍보를 지원하고 있다.

특히 해외 전시에서는 한국공동관 방문객 유치를 위한 특별 현장 이벤트를 운영하고, 참가기업의 개별 홍보 활동을 적극 독려하는 등 민관 협력을 통한 K인디게임의 흥행에 총력을 기울이고 있다.

아울러 오는 12월에는 콘진원의 인디게임 개발 공모전 '코리아 인디게임 데브캠프'의 최종 선정작 20개를 선보이는 '2026 코리아 인디게임 쇼케이스'를 개최할 예정이다. 콘진원은 이 행사를 통해 우수 인디게임의 홍보와 산업 관계자 간 비즈니스 미팅을 지원하고, 해외 진출 성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 지속적으로 이어갈 계획이다.

김성준 콘진원 게임신기술본부장은 "하반기 주요 인디게임 전시와 연계한 이번 행사가 국내 우수 인디게임이 이용자와 직접 소통하며 경쟁력을 높이고 해외 진출 기반을 확고히 다지는 계기가 되기를 바란다"라며 "앞으로도 행사별 특성에 맞춘 다각도의 지원을 통해 국내 인디게임 개발사들이 해외 시장에서 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 전했다.

alice09@newspim.com