박완수 경남지사 "농업용수 확보 비상 대책 마련…가뭄 장기화 신속 대응"

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 11일 박완수 지사 현장점검에 맞춰 비상급수에 나섰다.
- 최근 6개월 강수량은 평년의 60.3%에 그쳤고 저수율도 34.1%다.
- 도는 급수차·관정·굴착 등으로 농업용수 확보를 강화한다.
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비상급수 대책 급수차 운영 및 신규 관정 개발 착수
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 강수량 부족으로 농업용수 확보에 비상이 걸린 가운데 비가 늦어질 경우까지 대비한 비상급수 대책 마련에 나섰다.
도는 박완수 지사가 11일 김해와 함안 가뭄 현장을 잇달아 찾아 농업용수 공급 상황을 점검하고 비가 늦어질 경우까지 대비한 비상급수 대책을 주문했다고 밝혔다.
도는 이날 브리핑을 통해 최근 6개월 누적 강수량이 평년의 60.3%에 그치고, 농업용 저수율도 34.1%까지 낮아졌다고 설명했다.
이에 따라 저수율이 낮은 저수지 170곳을 대상으로 비상급수대책을 마련하고 관정 개발과 하상 굴착, 급수장비 투입을 추진하고 있다.
박 지사는 첫 방문지인 김해시 진례면에서 농업용수 15t을 공급하는 급수차 운영 상황을 확인했다. 진례저수지 저수율은 28.8%까지 떨어져 일부 지역에서 제한급수가 시행되고 있다.
김해시는 급수차를 투입하는 한편 신규 관정 개발 등 추가 수원 확보에 나섰다. 앞서 김해시는 농업용수 부족에 대응하기 위해 15t과 8t 규모 급수차를 확보하고 민간 지원 장비도 운영하기로 했다.
박 지사는 현장 관계자들에게 "농작물 피해를 우려하는 농가의 걱정이 큰 만큼 필요한 지원이 신속하게 이뤄져야 한다"고 말했다. 이어 "시·군에서 필요한 소방장비 수요를 조사하고 있는 만큼 필요한 장비를 적극 신청해 달라"며 "현장에서 요구하는 장비를 신속히 지원해 농업용수 공급에 차질이 없도록 하겠다"고 약속했다.
함안군 칠북면 가연리에서는 급수차와 산불진화차 등 장비 8대를 활용해 인근 15개 농가, 2.3㏊에 농업용수를 공급하는 상황을 점검했다.
박 지사는 "가뭄이 길어질수록 필요한 곳에 농업용수를 제때 공급하는 것이 중요하다"며 "가용장비를 최대한 활용하고 시·군과 긴밀히 협력해 급수에 차질이 없도록 하라"고 당부했다.
마지막으로 칠원읍 운곡천 간이양수장 설치 현장을 찾았다. 이곳에서는 하상 굴착과 수중펌프 설치를 통해 하천수를 끌어올리는 방식으로 추가 수원을 확보하고 있다.
함안군은 간이양수장 가동과 관정 개발, 하상 굴착 등을 병행하며 가뭄 장기화에 대비하고 있다.
박 지사는 "당장의 급수 지원뿐 아니라 가뭄 장기화를 고려한 추가 수원 확보가 필요하다"며 "안정적인 농업용수 공급 기반을 마련할 수 있도록 현장 대책을 시기를 놓치지 않고 추진하라"고 지시했다.
이어 "폭염에 가뭄까지 겹쳐 도민들의 어려움이 커지고 있다"며 "농가 피해를 줄이고 영농에 차질이 없도록 선제적인 용수 확보와 대응 기반 확충에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
도는 급수차와 양수펌프, 굴삭기, 관정 등 가용자원을 현장 수요에 따라 배치하고 무강우가 이어지는 지역에는 병물과 급수선을 활용한 운반급수도 확대할 계획이다.
news2349@newspim.com