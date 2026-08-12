'상견니' OST 주인공 손성희, 10월 11일 첫 단독 내한 공연 개최

AI 핵심 요약beta
- 손성희가 10월 11일 서울서 첫 단독 콘서트를 연다
- 데뷔 12년 만의 한국 무대로 풀밴드 셋을 선보인다
- 티켓은 8월 12일 낮 12시 YES24서 단독 예매한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국 화교 3세 싱어송라이터 손성희(孫盛希, Shi Shi)가 오는 10월 11일 서울 YES24 원더로크홀에서 첫 단독 콘서트를 개최한다. 이번 공연은 대만 데뷔 이후 12년 만에 처음으로 한국에서 열리는 단독 무대다.
손성희는 드라마 '상견니' OST로 한국을 포함한 아시아 지역에서 인지도를 얻었다. 그는 중화권 음악 시상식인 '골든 멜로디 어워즈(Golden Melody Awards)'에서 여러 차례 수상하며 음악성을 인정받았다. 손성희는 한국어, 중국어, 영어 3개 국어로 R&B, 팝, 록, 재즈 등 다양한 장르의 음악을 선보이고 있다.
지난 7월 시작된 월드투어 '[ The Taste Of… ]'는 청두, 베이징, 상하이 등 중화권 도시를 거쳐 10월 11일 서울에서 여덟 번째 공연을 이어간다. 이번 서울 공연은 풀 밴드 셋으로 구성될 예정이다.
투어 타이틀인 '[ The Taste Of… ]'는 세상의 상대성을 기반으로 인식하며, 관객 각자가 채워 나가는 무한한 가능성을 상징한다. 손성희는 이번 서울 공연이 투어의 한 도시를 지나는 것을 넘어, 고향에서 완벽한 무대를 완성하는 자리라고 밝혔다.
손성희는 "이번 내한을 위해 한국 관객만을 위한 특별한 세트리스트와 이벤트를 준비 중이며, 팬들과 가까이 호흡하며 잊지 못할 추억을 만들 것"이라고 전했다.
지난 7월 발매된 투어 동명 EP '[ The Taste Of… ]'에는 한국 프로듀서들과 협업한 신곡 'Falling in Love'와 한국에서의 학창 시절에서 영감을 얻어 한국어로 쓴 'Tteokbokki'가 수록됐다. 'Tteokbokki' 뮤직비디오는 배우 이정민과 함께 한국에서 촬영했다.
손성희의 '[ The Taste Of… ]' 월드투어 서울 공연 티켓 예매는 8월 12일 낮 12시부터 YES24 티켓에서 단독으로 진행된다.
whitss@newspim.com