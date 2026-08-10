"청주의 여름, 힙하게 뜬다"…에일리·다듀·기리보이 총출동

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 15~16일 힙한 청주 페스티벌을 연다.
- 에일리·다이나믹 듀오 등 정상급 가수가 무대에 오른다.
- 체험·푸드트럭·워터캐논으로 여름 축제를 꾸민다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주의 한여름밤이 힙합과 대중음악으로 달아오른다. 에일리, 다이나믹 듀오, 넉살, 호미들, 기리보이 등 정상급 아티스트들이 청주 도심 무대에 올라 청년들과 시민을 만난다.
청주시는 오는 15~16일 이틀간 문화제조창 잔디광장에서 '2026 힙한 청주 페스티벌 in 제조창'을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 축제는 청년들이 문화예술을 자유롭게 즐기고 지역에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 대형 공연뿐 아니라 지역 청년 예술가와 로컬 브랜드, 체험 프로그램 등을 한데 묶어 '젊은 도시 청주'의 색깔을 보여주는 데 초점을 맞췄다.
축제의 중심은 이틀간 오후 7시30분부터 펼쳐지는 공연이다. 15일에는 충청대학교 실용댄스과의 무대로 시작해 넉살, 에일리, 다이나믹 듀오가 차례로 무대에 오른다.
16일에는 청주 출신 힙합 크루 어글리밤을 비롯해 호미들, 기리보이, 싸이버거 등이 공연을 이어 간다. 정상급 가수들과 지역 청년 예술가들이 같은 무대에 선다는 점도 눈길을 끈다.
청주시는 지역 예술인에게 대형 무대 경험을 제공해 지역 문화예술 생태계에도 활력을 불어넣을 계획이다.
페이스페인팅과 컬러링, 비즈식물 만들기 등 가족과 시민이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련된다. 행사장에는 푸드트럭 존도 마련돼 공연과 먹거리를 함께 즐길 수 있다.
한여름 축제답게 물을 활용한 프로그램도 준비됐다. 무대 앞 스탠딩존에서는 워터캐논을 운영해 공연 열기를 식힌다.
스탠딩존은 안전을 위해 손목밴드 착용자만 입장할 수 있다. 손목밴드는 행사 당일 오후 2시부터 1인 1매씩 선착순으로 배부하며, 착용자는 오후 6시부터 스탠딩존에 들어갈 수 있다.
시 관계자는 "청년들이 주인공이 돼 마음껏 즐기고 에너지를 발산할 수 있는 축제를 준비했다"며 "청년과 시민 모두가 문화제조창에서 잊지 못할 여름날의 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com