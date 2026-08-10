경기도 '경기사진센터 사진아카데미' 하반기 교육생 215명 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 10일 경기사진센터 사진아카데미 하반기 교육생 215명을 모집했다
- 하반기 교육은 9월 16일부터 12월 6일까지 7개 과정으로 운영된다
- 도민가족사진 전시를 열고 사진 아카이브 사업을 확대하기로 했다
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중앙대 사진전공 강사진 연계...사진창작·인물사진·인문학 등 7개 과정 운영
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민의 문화예술 체감 기회를 확대하고 지역 문화 아카이브를 구축하기 위해 '경기사진센터 사진아카데미' 하반기 교육생 215명을 오는 8월 31일까지 모집한다고 10일 밝혔다.
도에 따르면 지난 5월 처음 문을 연 경기사진센터 사진아카데미는 도민들의 높은 호응에 힘입어 하반기 교육과정을 한층 다채롭게 개편했다.
하반기 교육은 오는 9월 16일부터 12월 6일까지 운영되며 중앙대학교 사진전공 강사진과 연계해 전문성을 높였다.
개설 강좌는 ▲사진창작워크숍▲영상제작워크숍▲인물사진과 조명테크닉▲사진인문학▲사진으로 경청하기▲사진스토리텔링▲어린이·청소년 전시연계프로그램 등 총 7개 과정이다. 도민 접근성을 높이기 위해 주중·주말, 주·야간으로 나눠 진행된다.
교육 신청을 희망하는 도민은 오는 31일까지 경기사진센터 누리집을 통해 선착순으로 접수할 수 있다.
아울러 경기사진센터에서는 도민가족사진 공모전 선정작을 소개하는 '나의 가족, 우리들의 가족이야기' 전시가 오는 12월 6일까지 열린다. 도민이 직접 촬영한 가족사진을 통해 지역 공동체의 삶을 기록하고 공유하는 참여형 전시다.
경기도는 이번 전시를 시작으로 도민의 삶과 지역의 기억을 사진으로 기록·축적하는 아카이브 사업을 지속 확대해 나갈 방침이다.
박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "경기사진센터가 도민 누구나 자신의 일상을 사진으로 기록하고 이야기를 나눌 수 있는 열린 문화공간으로 자리 잡을 수 있도록 다채로운 교육과 전시 프로그램을 지속해서 선보이겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com