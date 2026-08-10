푸조, 4년 이상 보유 고객에 순정부품 최대 20% 할인

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 푸조가 장기 보유 고객의 차량 유지비 부담을 낮추기 위해 순정부품 할인과 무상점검 등을 제공하는 서비스 캠페인을 진행한다.

푸조 308 스마트하이브리드. [사진=이찬우 기자]

푸조는 오는 9월 30일까지 '푸조 롱 라이프 케어' 캠페인을 실시한다고 10일 밝혔다.

대상은 차량 최초 등록일 기준 4년 이상 경과한 푸조 전 차종이다. 보유 기간에 따라 순정부품 할인율을 차등 적용한다.

4년 이상 6년 미만 차량은 10%, 6년 이상 8년 미만 차량은 15%, 8년 이상 차량은 최대 20%의 순정부품 할인 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 액세서리와 머천다이즈 20% 할인, 전문 테크니션의 차량 무상점검 서비스도 제공한다. 캠페인 기간 20만원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게는 푸조 장우산을 증정한다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 "차량 보유 기간이 길수록 더 큰 혜택을 제공해 유지·관리 부담을 덜어드리고자 이번 캠페인을 마련했다"며 "앞으로도 장기 보유 고객을 위한 차별화된 A/S 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com