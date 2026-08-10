경기도, 도내 무궁화동산 3곳 조성...생활 속 나라꽃 체험 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 10일 올해 2억원을 들여 무궁화동산 3곳을 조성했다.
- 김포 양곡오라니공원은 조성을 마쳤고 의왕 등 2곳은 하반기 추진한다.
- 경기도는 9월 5일 안산서 무궁화축제를 열고 체험행사를 진행한다.
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2010년부터 총 43곳 조성 완료...물향기수목원 등서 볼 수 있어
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민들이 생활권 주변에서 나라꽃 무궁화를 친숙하게 접할 수 있도록 올해 총사업비 2억 원을 투입해 도내 3곳에 무궁화동산을 조성한다고 10일 밝혔다.
도에 따르면 우선 김포시 양곡오라니공원에는 무궁화 323그루를 심어 지난 5월 중순 조성을 마쳤다. 이곳은 주민 휴식 공간이자 무궁화의 역사와 상징성을 알리는 교육·홍보 공간으로 활용된다. 의왕시 등 남은 2곳은 올 하반기 사업을 추진할 예정이다.
경기도는 2010년부터 지난해까지 총 24억 원을 들여 도내 총 43곳에 무궁화동산을 만들었다. 지난해에는 하남시 미사한강2호공원과 여주시 농촌테마공원에 지역 특성을 반영한 무궁화동산을 조성한 바 있다.
도 산림환경연구소가 운영하는 바다향기수목원(안산)과 물향기수목원(오산)에서도 다양한 무궁화를 관찰할 수 있다.
바다향기수목원에는 토종 무궁화 18종 1870그루가, 물향기수목원에는 58종 344그루가 심겨 있어 교육·체험 공간으로 활용 중이다.
아울러 오는 9월 5일 안산시 호수공원 무궁화동산에서는 '제17회 안산 나라꽃 무궁화축제'가 열린다. 축제에서는 무궁화 분재·사진 전시, 그림 그리기 대회, 체험 행사 등 시민 참여형 프로그램이 진행될 예정이다.
이태선 경기도 정원산업과장은 "무궁화는 대한민국의 역사와 문화를 상징하는 나라꽃"이라며 "도민들이 일상에서 무궁화의 아름다움과 가치를 쉽게 접할 수 있도록 무궁화동산 조성과 지역 축제를 지속해서 확대하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com