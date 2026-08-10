인공와우 사용자도 음악 듣는다…AI·데이터 활용 우수 문화서비스 발굴

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 17일 문화AI·데이터 공모전 수상작 15점을 선정했다
- 역사·장애인·아동·관광 등 혁신 문화서비스가 대거 뽑혔다
- 6개 작품은 범정부 AI·공공데이터 창업경진대회로 진출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국문화정보원(원장 정운현) 등 5개 공동주관 기관과 함께 개최한 '제4회 문화･체육･관광 인공지능·데이터 활용 공모전' 수상작 15점을 선정해 발표했다.
문화 분야의 디지털 전환을 촉진하고 인공지능(AI)과 문화데이터를 활용, 국민이 체감할 수 있는 혁신적 문화서비스를 발굴하기 위해 마련한 이번 공모전(4. 27.~6. 26.)에서는 신기술 활용(우수사례, 아이디어) 분야 129건, 문화데이터 활용(우수사례, 아이디어) 분야 412건, 데이터 분석 분야 61건 등 총 602건을 접수한 가운데 1차 서면 심사와 2차 발표 심사를 거쳐 대상 5점, 우수상 5점, 장려상 5점을 선정했다.
◆1차 사료 기반 역사 인물과의 대화, 청각장애인을 위한 인공와우 음악 감상 지원, 색각이상자를 위한 장애 없는 서비스 등 분야별 대상 5점 선정
신기술 활용 우수사례 분야 대상은 '현답(賢答)-사료 기반 역사 인물 대화형 AI'가 받는다. 조선왕조실록·동의보감 등 1차 사료를 검색해 해당 역사 인물의 관점에서 현대의 질문에 답하도록 구성하고, 답변마다 원문 출처를 제시한다. 직접 대응하는 사료가 없을 때는 그 사실을 명확히 밝혀 인공지능의 잘못된 답변 가능성을 낮춘 점이 높은 평가를 받았다.
신기술 활용 아이디어 분야 대상은 '인공와우 사용자를 위한 AI 음악 재편곡 서비스'가 선정됐다. 인공와우 사용자가 음악을 더욱 명확하게 감상할 수 있도록 인공지능이 기존 음원을 보컬 선명형, 리듬 강조형 등 여러 버전으로 재편곡하고, 이용자가 자신에게 잘 들리는 버전을 선택할 수 있도록 한 장애인 편의 문화서비스다.
문화데이터 활용 우수사례 분야 대상은 '문해력 기반 전래동화 생성 AI 플랫폼'이 차지했다. 아이의 하루의 경험과 문해력 단계에 맞춰 한국 전래동화를 자동으로 각색해 제공하고, 독해력 퀴즈와 부모용 점검표를 통해 영유아부터 초등학생까지의 문해력 발달을 단계적으로 확인·관리할 수 있다.
문화데이터 활용 아이디어 분야 대상은 '색각이상 관람객을 위한 AI 박물관 색 접근성 서비스, 컬러브릿지'에 수여한다. e뮤지엄과 AI 허브 공공데이터, 비전 대규모언어모델(Vision-LLM)을 활용해 작품의 색상과 정보를 관람객의 색각 특성에 맞게 맞춤형으로 제공하는 박물관 무장애 서비스다.
데이터 분석 분야 대상은 '트립어드바이저 리뷰와 공공데이터 융합 기반 한국 관광지 혼잡도 진단 및 맞춤형 여행지 추천 플랫폼'이 받는다. 다국어 관광 후기(리뷰) 11만 6806건과 관광숙박업·버스·지하철·일반음식점 등 4종 공공데이터를 결합해 국내 58개 관광지의 감성·공간 특성과 과밀화 위험을 진단하고 이용자에게 맞춤형 여행지를 추천한다.
이밖에 아이의 그림과 음성을 활용해 참여형 동화책을 만드는 '스토리 테일러(StoryTailor)', 장애 유형에 맞춰 문화예술을 오디오 해설과 시각 정보로 변환하는 '감각의 다리(Sense bridge)', 고전 원전에 근거해 동서양 12현자와 대화하는 '휴담(HueTalk)', 전통문양을 제품 맞춤형 디자인으로 생성하는 '무담', 문화지원금의 지역별 실효 가치와 공급 공백을 진단하는 '문화누리 실사용·청년문화예술패스 공급 공백 분석 모델', 국가·분야별 한류 소비 병목을 진단해 정책 우선순위를 제시하는 '한류는 어디서 멈추는가' 등 아동, 장애인, 전통문화, 지역 문화 격차 등 다양한 문제 해결에 인공지능·데이터를 접목한 문화서비스들이 분야별 우수상과 장려상을 받는다.
◆11. 17. '2026 문화 디지털혁신 포럼'에서 시상…6개 작품 '범정부 공공데이터 창업경진대회' 진출
공모전 시상식은 11월 17일에 열리는 '2026 문화 디지털혁신 포럼'에서 진행한다. 대상 5점, 우수상 5점, 장려상 5점 등, 총 15점에 대해 상장과 상금 총 5천만 원을 수여한다. 수상작에 대한 자세한 내용은 공모전 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
아울러 문체부는 문화데이터 활용 분야 수상작 가운데 '도란도란', '휴담', '컬러브릿지', '문맥패스', '다다스토리'와, 공동주관기관인 한국관광공사가 추천한 자전거 여행 서비스 '투어딩' 등 6개 작품을 행정안전부가 주관하는 '범정부 AI․공공데이터 활용 창업경진대회' 진출작으로 추천했다. 올해 공모전 참여가 크게 늘어 추천 작품도 지난해 2개에서 6개로 확대했다.
문체부 정책 담당자는 "올해는 그 어느 때보다도 참가 작품이 많았던 만큼 우수한 수상작들이 많았고, 역사·전통문화 자료부터 아동 교육, 장애인 문화 접근성, 관광 혼잡과 지역 문화 격차까지 다양한 문제를 인공지능·데이터로 해결할 수 있다는 것을 확인"했다며, "문체부는 앞으로도 문화와 기술이 결합한 우수사례를 적극 발굴하고, 국민이 일상에서 체감하는 문화서비스로 확산하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com