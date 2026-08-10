전국 광역 단체장 8월 10일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 6일 KAIST 총장 취임식에 참석했다
- 신용한 충북지사는 아너소사이어티 가입식과 AI 협약식도 했다
- 이철우·전재수 등은 각종 현안 일정과 회의를 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-KAIST 총장 취임식 (10:00 대전)
-충북 104호 아너소사이어티 가입식(13:15 여는마당)
-청소년 AI 심리상담 사업 운영 업무협약식(14:00 여는마당)
▲이철우 경북도지사
-정무특별보좌관 임용장 수여식09:40 접견실)
- (재)경북바이오산업연구원장 임명장 수여식(11:00 접견실)
- 경상북도 식품한류산업국 현판식(15:30 경북시대 354호)
▲전재수 부산시장
- 2026 부산세계도서관정보대회 개회식( 10:30 벡스코 오디토리움)
- 접견-문화체육관광부 장관(12:30 벡스코 인근)
- 접견-주한독일대사(14:30 국제의전실)
-2026부산세계도서관정보대회 환영만찬( 19:00 누리마루APEC하우스)
▲박완수 경남지사
- 확대 간부 회의 ( 09:00 도정회의실)
- 마산교구청 지방선거 당선인 축하 미사(16:40 천주교 마산교구청)
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-실국별 주요업무 보고회(13:20 제2청사 글로벌관 대회의실)
▲허태정 대전시장
-제18대 카이스트 총장 취임식(10:00 유성구)
-제61회 전국기능경기대회 대전선수단 결단식(14:00 대회의실)
▲조상호 세종시장
-2027 세종 비엔날레 예술감독 위촉식(9:00 세종실)
-시정5기 아름동 시민과의대화(15:00 아름동 행정복지센터)
-시정5기 해밀동 시민과의대화(17:00 해밀동 행정복지센터)
▲이원택 전북지사
-하계휴가(7~11일)
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
▲ 박찬대 인천시장
- 공식일정 없음
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 공식 일정 없음
▲추미애 도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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