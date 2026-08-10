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[미리보는 증시재료] 美 물가·韓 수출 발표…금리·수급 향방 '주목'

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AI 핵심 요약

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  • 이번 주 국내 증시는 미국 물가와 AI 실적을 점검했다.
  • 11일 한국 수출, 13일 미국 PPI·MSCI가 변수다.
  • 반도체 쏠림 완화로 비반도체 순환매가 주목됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 CPI·PPI 발표에 외국인 수급 '변수'
韓 수출·반도체특별법 정책 효과 관심
'코어위브·AMAT' 실적 발표..."AI 투자 향방 주목"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이번 주(10~14일) 국내 증시는 미국 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI), 한국 8월 1~10일 수출, 인공지능(AI) 인프라 기업들의 실적 발표 등을 소화하며 최근 변동성 이후 시장의 방향을 가늠할 전망이다.

미국 물가와 AI 투자 지속 여부, 반도체를 넘어 비반도체 업종으로 실적 개선이 확산될지가 핵심 변수로 꼽힌다.

10일 금융투자업계에 따르면 지난주 국내 증시는 주 초 반등한 뒤 주 후반 상승폭을 일부 반납했다. 지난 7일 코스피는 전 거래일보다 0.60% 내린 6258.77, 코스닥은 0.36% 하락한 798.81에 마감했다. 미국 빅테크들의 AI 설비투자(Capex) 확대 기조가 반도체와 성장주에 대한 기대를 키웠지만, 단기 급등에 따른 차익실현 매물과 일부 반도체주의 실적 우려가 겹치며 상승폭을 일부 되돌렸다.

시장은 최근 급등락 이후 미국 물가와 기업 실적을 통해 향후 시장 흐름을 다시 확인할 것이라는 분석이다. 이에 따라 이번 주 발표되는 미국 물가지표와 한국 수출, AI 관련 기업들의 실적 발표에 관심이 쏠리고 있다.

◆ 美 물가·韓 수출 '촉각'…반도체·외국인 수급이 관건

증권가에 따르면 미국 7월 CPI는 전년 동기 대비 3.5%, 근원 CPI는 2.5% 상승할 것으로 예상된다. 13일 발표되는 PPI는 전월 대비 0.2%, 근원 PPI는 0.3% 오를 것으로 전망된다. 14일에는 미국 7월 소매 판매도 발표된다.

이경민 대신증권 연구원은 "이번 주 미국 물가지표를 통해 연준의 금리 경로와 시장 기대를 다시 점검할 필요가 있다"며 "에너지발 물가 압력이 근원 및 서비스 물가로 확산되는지가 핵심"이라고 말했다. 이어 "물가 압력이 예상보다 강할 경우 미국 국채금리와 달러의 상승 압력이 커질 수 있다"고 분석했다.

미국 물가는 국내 증시 외국인 수급과도 직결된다. AI 투자 확대가 이어지는 상황에서 시장금리 수준이 반도체 투자와 자금 유입을 좌우하는 핵심 변수로 떠오르고 있기 때문이다.

이재원 유안타증권 연구원은 "코스피의 추세적인 반등을 위해서는 외국인 순매수 복귀가 필요하다"며 "시장금리 안정은 AI 투자 지속성과 반도체 수급을 결정할 핵심 조건"이라고 말했다. 이어 "미국 CPI와 PPI, 지정학적 리스크 완화 여부가 장기금리와 원·달러 환율을 통해 외국인 수급에 영향을 줄 것"이라고 전망했다.

국내에서는 11일 발표되는 8월 1~10일 수출도 관심사다. 지난달 반도체를 중심으로 수출 호조가 이어진 만큼 이달 초에도 증가세가 유지될지가 주목된다. 수출이 견조한 흐름을 이어갈 경우 반도체뿐 아니라 비반도체 업종의 실적 개선 기대도 높아질 전망이다.

이경민 연구원은 "반도체를 제외한 수출 증가율이 지난해 4분기 0.3%에서 올해 1분기 12.1%, 2분기 20.3%로 확대됐다"며 "업종별 이익 전망도 상향되고 있어 반도체 외 업종의 실적 개선이 점차 뚜렷해지고 있다"고 설명했다.

11일 시행되는 반도체특별법도 반도체 업종의 관심사다. 반도체 산업의 인프라 구축과 연구개발(R&D), 인력 양성에 대한 지원 근거가 마련되지만, 연구개발 인력의 주 52시간 근로 예외 조항은 포함되지 않았다.

증권가는 반도체 쏠림 현상도 완화되고 있다고 평가했다. 대신증권에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 비중은 지난 6월 말 58.9%에서 이달 6일 46.3%로 낮아졌다. 레버리지 ETF 하루 평균 거래대금도 7조5000억원에서 6000억원으로 줄었고, 신용융자 잔고 역시 37조5000억원에서 27조6000억원으로 감소했다.

이 연구원은 "레버리지 거래에 따른 수급 쏠림이 완화되면서 시장 변동성도 진정될 것"이라며 "반도체와 함께 실적 대비 저평가된 업종으로 매수세가 확산될 가능성이 있다"고 내다봤다.

AI 투자 흐름을 확인할 해외 기업들의 실적도 발표된다. 미국에서는 코어위브(CoreWeave), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 실적을 공개한다. 국내에서는 신세계와 LG, 미래에셋증권, 삼성생명, 삼성화재, DB손해보험 등이 실적을 발표할 예정이다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "코어위브와 SMCI, AMAT 실적을 통해 AI 투자 사이클 지속 여부를 확인할 수 있을 것"이라며 "국내에서는 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 순이익 전망도 상향되며 실적 개선이 반도체 외 업종으로 확산되고 있다"고 분석했다.

13일 발표되는 MSCI 8월 정기리뷰도 수급 변수다. 편입·편출 종목에는 리밸런싱을 앞둔 자금 이동이 예상되는 만큼 관련 종목의 단기 변동성이 확대될 가능성이 있다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "최근 높은 변동성을 경험한 만큼 당분간은 지수보다 종목별 차별화가 나타날 가능성이 크다"며 "비반도체 업종의 실적 개선이 확인될 경우 업종별 순환매가 이어질 수 있다"고 전망했다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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